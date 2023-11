Marka Żywiec Zdrój po raz pierwszy stworzyła szklaną butelkę swojej wody i z tej okazji zaprosiła nas na wyjątkową konferencję „Arcydzieło Natury. U źródeł – trendy i inspiracje”. Wydarzenie odbyło się 13 czerwca w przepięknym hotelu Warszawa w Warszawie. Powiemy jedno – kto nie był, niech żałuje!

Reklama

Żywiec Zdrój stawia na szklane butelki wody

Premiera nowej, szklanej butelki wody Żywiec odbyła się z pompą, ale i pomysłem. Gospodarzem wydarzenia był Karol Okrasa, który jak zawsze zachwycał elegancją i urokiem osobistym. Na początku konferencji odbył się interesujący panel dyskusyjny na temat znaczenia pochodzenia, smaku oraz designu w kontekście budowania niepowtarzalnego doświadczenia restauracyjnego. Następnie, zgromadzeni goście mieli wyjątkową przyjemność spróbować 7 – daniowej kolacji stworzonej przez znakomitych szefów kuchni zaproszonych do współpracy przez markę Żywiec Zdrój! Jakie dania zaprezentowali?

Mat.prasowe

Wyprawa do Beskidu Żywieckiego

W Polsce debiutuje trend lokalności i sięgania do tradycji, ale właśnie na powrót do źródeł stawia marka Żywiec Zdrój. Dlatego postanowiła „porwać” 7 utalentowanych szefów kuchni na Żywiecczyznę! Cel? Zainspirować ich malowniczym regionem Beskidu Żywieckiego – naturą, tradycją, lokalnym rzemiosłem i wreszcie wszystkim tym, co Żywiecczyzna ma do zaoferowania kulinarnie. W wyprawie wzięli udział Justyna Słupska-Kartaczowska (Jadka, Wrocław), Patrycja Stefanów-Kot (Restauracja Koncertowa, Krynica-Zdrój), Adam Adamczak (Oskoma, Poznań), Rafał Niewiarowski (Dym na Wodzie, Ustka), Dawid Łagowski (Destylarnia, Pałac Mierzęcin) oraz Robert Trzópek (Bez Gwiazdek, Warszawa). Polskiej grupie towarzyszył Tobyn Excell (Sael Project), jeden z najbardziej utalentowanych i odważnych szefów młodego pokolenia, zapalony forager, researcher z Nordic Food Lab, laboratorium Nomy. Swoim doświadczenem podzielił się z polską grupą.

Mat.prasowe

Efektem ich wyprawy była wyjątkowa 7 - daniowa kolacja, którą mieliśmy okazję spróbować! Wszystkie inspiracje zostały zebrane z serca Żywiecczyzny, a finalnie wkomponowane przez szefów kuchni w ich autorskie dania. Grzybowa prażucha z zielonym lubczykiem i zielonym groszkiem, czekoladowa szyszka z musem z białej czekolady, sorbetem ze świerku i marynowaną szyszką, chłodnik z wody spod ogórków i soku z kalarepy z oscypkowym mlekiem, truskawkami, lubczykowym olejem i pędami świerku – to tylko kilka z nieziemskich dań zaprezentowanych podczas kolacji. Do każdego dania serwowano wodę gazowaną i niegazowaną Żywiec Zdrój zamkniętą w pięknych szklanych butelkach.

Mat.prasowe

Najlepsza woda do picia? Żywiec Zdrój!

Dlaczego to właśnie krystaliczna górska woda źródlana Żywiec Zdrój najlepiej komponuje się z wykwitnymi daniami? Ponieważ jest tworzona przez naturę w sercu Żywiecczyzny, naturalnie filtrowana przez piaskowce magurskie, a odpowiednia kompozycja składników mineralnych. Skąd wziął się pomysł na piękną, szklaną butelkę Żywiec Zdrój? Inspiracją były zapierające dech w piersiach krajobrazy Żywiecczyzny, a butelkę stworzono z dbałością o najmniejszy szczegół – minimalistyczna w formie, z jednoczesnym, charakterystycznym nawiązaniem do pochodzenia produktu, regionu żywieckich gór.

Mat.prasowe

To nie koniec nowości! Wariant gazowany Żywiec Zdrój w szklanych butelkach został przygotowany we współpracy z hydrosommelierem, Tomaszem Koleckim, który współuczestniczył w wyborze odpowiedniego poziomu nagazowania oraz rozmiaru i rozproszenia bąbelków. Podczas wydarzenia Tomasz Kolecki tłumaczył jak łączyć wodę z poszczególnymi daniami:



Woda niegazowana doskonale łączy się z subtelnymi potrawami i utrwala ich smaki na podniebieniu, a mocne nagazowanie wariantu gazowanego Żywiec Zdrój w połączeniu z bąbelkami, o musującej strukturze perlage, oczyszcza kubki smakowe i zapewnia długi, orzeźwiający finisz, będąc najlepszym towarzyszem dań o wyrazistym smaku” – komentuje hydrosommelier.

Mat.prasowe

Krystaliczną górską wodę źródlaną Żywiec Zdrój w szklanych butelkach już można znaleźć w wybranych restauracjach i kawiarniach w całym kraju, a jesienią dostępna będzie również w regularnej sprzedaży. Produkt dostępny jest w 2 wariantach - niegazowanym i gazowanym, w butelkach o pojemnościach 0,3l i 0,7l.



Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Żywiec Zdrój