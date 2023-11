Proste włosy z przedziałkiem na środku to zdecydowanie najbardziej pożądana fryzura na jesień 2019! Lansują ją takie domy mody, jak Chanel, Burberry, Bottega Veneta czy Givenchy. Pokochały ją również it- girls, czyli Kendall Jenner i Bella Hadid. W tym sezonie długość, ani kolor włosów nie mają znaczenia. Modny jest zarówno bob, long bob, jak i włosy do łopatek. Projektanci kochają tak samo blondynki, brunetki, jak i rudzielce. Co jest zatem najważniejsze? Włosy muszą być proste, gładkie i lśniące!

Najmodniejsza fryzura na jesień 2019

Pokaz Chanel w Paryżu

Proste włosy z przedziałkiem na środku to fryzura idealna dla minimalistek i romantyczek. Niby zwyczajna, ale ma w sobie to coś! Jej wielką zaletą jest uniwersalność - pasuje zarówno do pracy, jak i na imprezę. Dla kogo będzie najlepsze takie uczesanie? Dla właścicielek owalnych twarzy oraz gdy chcemy złagodzić „kanciaste” rysy - kosmyki po obu stronach twarzy dodadzą buzi delikatności! Proste włosy to również idealna fryzura dla dziewczyn z cienkimi włosami, ponieważ gładkie pasma wyglądają na gęstsze i zdrowsze.

Ulubiona fryzura mężczyzn

Pokaz Bottega Veneta w Mediolanie

Nie każda kobieta to wie, ale… większości mężczyzn bardziej podobają się proste włosy, niż kręcone! Według nich, taka fryzura jest bardziej naturalna, a poza tym wolą dotykać gładkie pasma. Także jeśli wcześniej nie wiedziałaś, jak uczesać się na randkę, teraz już wiesz:) Proste włosy to również świetna i wygodna fryzura do noszenia na co dzień. Nie wymaga wielogodzinnego układania, ani specjalnych umiejętności fryzjerskich. Wystarczy kilka minut, żeby włosy wyglądały fenomenalnie!

Jak dbać o włosy, by były proste i gładkie?

Pokaz Burberry w Londynie

Po pierwsze, zadbaj o odpowiednią pielęgnację. Jeśli twoje włosy są suche, lubią się puszyć albo farbujesz je, koniecznie używaj mocno nawilżających kosmetyków. Nałóż odżywkę po każdym myciu szamponem i raz w tygodniu stosuj maskę do włosów. Warto zaopatrzyć się również w specjalny produkt do końcówek. Dzięki temu twoje włosy będą zdrowsze i po prostu piękniejsze! Kolejny krok? Nigdy, ale to nigdy nie zapominaj o suszeniu włosów!



Nowa szczotka prostująca Philips

Pokaz Givenchy

Jeśli lubisz proste, gładkie włosy, ale szkoda ci czasu na ich prostowanie czy układanie włosów, mamy coś co powinno ci się spodobać:) O czy mowa? O nowej szczotce marki Philips. Prostuje włosy w zaledwie 5 minut i pozwala uzyskać naturalną objętość bez efektu „płaskiej i przyklapniętej” fryzury! Dzięki ceramiczno-turmalinowej powłoce, zapewni ci również efekt lśniących, gładkich i niepuszących się włosów. Szczotka prostująca Philips nagrzewa się w 50 sekund i posiada aż 247 ząbków!

Gwiazdy i tegoroczne wybiegi mody pokochały proste włosy! Jeśli ty również uwielbiasz minimalizm, ale zwykle nie masz czasu na poranną stylizację, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Wystarczy 5 minut, by twoje włosy wyglądały kobieco i bez efektu płaskiej fryzur. Wszystko za sprawą nowości od Philips. Chodzi o szczotkę prostującą, która zapewnia nienaganną fryzurę!

Urządzenie nagrzewa się w zaledwie 50 sekund, a dzięki podwójnemu układowi ząbków oraz wyjątkowo dużej powierzchnia, jest w stanie stylizować znacznie szersze pasma włosów. Dodatkowo długie i nienagrzewające się ząbki chronią skórę głowy i sprawiają, że szczotka gładko przesuwa się po włosach. Efekt? Szybka i wygodna stylizacja, o której zawsze marzyłaś!

