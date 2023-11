Ulepszona ŠKODA FABIA to najlepszy przyjaciel kobiety, która kocha jazdę po mieście i tak jak gwiazdy, szybko musi się przemieszczać między kolejnymi spotkaniami. Dzięki niej parkowanie oraz jazda w trudnych warunkach pogodowych będą bajecznie proste. Rozwiązanie, które w najnowszym modelu FABII wprowadziła ŠKODA, ułatwiają jazdę zarówno na dłuższych trasach, jak i w mieście. Zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo szczególnie w sytuacji, gdy mamy ograniczone pole widzenia ze względu na unoszący się w miastach gęsty smog, silne opady deszczu czy oblodzoną jezdnię. To nie wszystko! Czym jeszcze zaskoczy cię nowa, ulepszona ŠKODA FABIA?

Škoda zadba o twoje bezpieczeństwo

Ten model samochodu pozwoli dojechać bezpiecznie do celu, nawet gdy na zewnątrz będą panowały niesprzyjające do jazdy warunki samochodowe. Ulewny deszcz w połączeniu z szarugą oraz światłem latarni ulicznych bardzo ograniczają pole widzenia kierowcy - w takich warunkach nietrudno o błąd. Nowa ŠKODA FABIA dba o bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów, dlatego została wyposażona w zestaw czujników, które ułatwiają jazdę. Pojawił się czujnik martwego pola - BLIND SPOT DETECT. Dzięki niemu nigdy więcej nie ocenimy źle prędkości nadjeżdżającego samochodu. Jazda po drogach wielopasmowymi i przy wyprzedzaniu, a tego w mieście nie da się uniknąć, nie będą sprawiały problemu. System radarowy monitoruje ruch z tyłu i w pobliżu pojazdu, ostrzegając kierowcę wskaźnikami LED w bocznych lusterkach o obecności pojazdów w martwym polu lub o zbliżaniu się pojazdu z tyłu z dużą prędkością.

Funkcja LIGHT ASSIST przyda się szczególnie podczas weekendowych wypraw. Automatycznie włącza i wyłącza światła drogowe oraz mijania. Zmniejsza w ten sposób ryzyko oślepienia innych użytkowników drogi. Jak działa? Gdy przednia kamera wykryje samochody zbliżające się z naprzeciwka lub jadące przed samochodem, system automatycznie przełączy światła z drogowych na mijania. Parkowanie w trudnych miejscach, nawet na wzniesieniu, teraz również nie będzie problemem. Wszystko dzięki funkcji wspomagania ruszania pod górkę, czyli HILL HOLD CONTROL.

Duża przestrzeń i przemyślana konstrukcja

Nowa ŠKODA FABIA to samochód idealny na podróż, ale również do jazdy po mieście. Pomimo kompaktowych wymiarów - długości 3997 mm i rozstawu osi 2470 mm - bez problemu pomieści pięciu pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu. Bagażnik jest równie pojemny! Możemy w nich schować co najmniej 330 litrów bagażu, a po złożeniu tylnych siedzeń nawet 1150 litrów. Wielkość nowej ŠKODY sprawia, że to bardzo zwinny samochód, którym łatwo się poruszać nawet w dużym mieście. Nie będzie również problemu z parkowaniem.

Nie można nie wspomnieć o gustownym wykończeniu wnętrza oraz praktycznych rozwiązaniach. Okrągłe wskaźniki przeprojektowano, dzięki czemu stały się bardziej czytelne. Poziom wykończenia zależy od pakietu, ale zawsze są to materiały wysokiej jakości. To dodatkowo potęguje wrażenie, że samochód pochodzi z wyższej klasy. Fotele mogą być wyposażone w pokrycie z mikrofibry (Suedii) lub tkaniny, w jednym lub dwóch kolorach. W ofercie wykończeniowej pojawiły się nowe wzory tapicerek z kontrastowym szwem na panelach bocznych drzwi. Nadwozie ŠKODA FABIA możemy dowolnie personalizować, dzięki gamie 15 kolorów. W wersji hatchback opcja Color Concept daje dodatkowo możliwość zamówienia dachu, słupków A, lusterek bocznych i opcjonalnych 16-calowych kół Vigo w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

Dzięki nowej ŠKODA FABIA, podróż będzie przyjemna

I to nie tylko dzięki wygodnemu wnętrzu oraz nowym czujnikom! Podczas podróży pasażerowie mogą łączyć się z systemem Infotainment Online, który udostępnia punkt dostępu Wi-Fi i umożliwia podłączenie do tabletu przez system ŠKODA Media Command 2.0. Posiada on również usługę ŠKODA Connect, która umożliwia zdalne otwieranie i blokowanie drzwi za pomocą smartfona/smartwatcha lub poprzez dostęp sieciowy. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy uwielbiają być stale połączeni z internetem. Po raz pierwszy zastosowano w FABII system multimedialny Swing Plus z ekranem o przekątnej 6,5 cala. Nowa FABIA ma w ofercie uchwyt na tablet i dwa porty USB z tyłu, do ładowania smartfonów lub innych urządzeń. Dzięki temu nigdy nie musisz się obawiać, że telefon się rozładuje i nie uda ci się zrobić dobrego zdjęcia z weekendowego wypadu ze znajomymi.

Nowa, ulepszona ŠKODA FABIA to samochód, którego potrzebuje każda kobieta!

