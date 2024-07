1 z 5

Trzecia edycja "Top Model" wydaje się najbardziej owocną do tej pory pod względem uczestniczek, które po zakończeniu show regularnie pracują w zawodzie modelki. Dziewczyny realizują się nie tylko na wybiegu, ale również w mediach. Przypomnijmy: Zuza Kołodziejczyk o chłopaku: Nie traktuję tego tak naprawdę serio



Zuza, zwyciężczyni show, do tej pory lepiej radziła sobie na wybiegu - szła we wszystkich ważnych pokazach końcówki ostatniego sezonu. Wystąpiła też w kilku sesjach zdjęciowych, ale pojawiały się głosy, że nie wypadła w nich zbyt przekonująco. Teraz pojawiła się kolejna sesja z jej udziałem i trzeba przyznać, że do tej pory najlepsza - Zuza pozuje na fotografiach jak profesjonalna modelka w iście gwiazdorskich stylizacjach.

Zobaczcie zdjęcia z nowej sesji Zuzy autorstwa Edyty Bartkiewicz. Czeka ją wielka kariera?