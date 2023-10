Nowa seria YOPE to naturalny w swej prostocie codzienny rytuał piękna dla każdej kobiety. Tworzą go: aksamitny żel do mycia twarzy, oczyszczająco-pielęgnujący płyn micelarny, mikrozłuszczający tonik z kwasami, mgiełka − hydrolat, aktywne kremy na dzień, na noc i pod oczy oraz dwa sera − nawilżające z algami i rozświetlające z witaminą C. Poznajcie te fantastyczne kosmetyki bliżej, bo każda z Was na pewno znajdzie coś wyjątkowego dla siebie.

1. PŁYN MICELARNY GREEN MICELLES

Płyn micelarny delikatnie oczyszcza i zmywa makijaż, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Pozostawia komfort czystej i zadbanej cery – gotowej do dalszej pielęgnacji. Biofermentowana woda bambusowa i zielone micele z kokosa usuwają zanieczyszczenia, dbając jednocześnie o mikrobiom skóry. Matcha neutralizuje wolne rodniki, a fermentowana woda ryżowa nawilża i działa przeciwzapalnie.

ADAPTOGEN: dziko rosnący cytryniec chiński - wspomaga naturalne mechanizmy obronne skóry.

CENA: 49,99 zł / 200 ml

2. ŻEL DO MYCIA TWARZY WAKE UP CHEERS

Aksamitny żel, który doskonale zmywa makijaż, łagodnie i skutecznie oczyszcza skórę, a także nawilża ją oraz chroni jej naturalna równowagę. Jest przeznaczony do codziennego stosowania nawet delikatnej skóry. Miks fermentowanych wód: chardonnay oraz z japońskiej gruszki wygładza i zwęża pory, rozjaśnia i nawilża naskórek. Wyciąg z 5 koreańskich herbat tonizuje skórę, a także działa przeciwrodnikowo.

ADAPTOGEN: dziko rosnący oman wielki wzmacnia ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i niebieskim światłem

CENA: 59,99 ZŁ/ 150 ml

3. HYDROLAT DO TWARZY ORGANIC MIST

Ta esencjonalna, tonizująca mgiełka nawilżająca swoją delikatną recepturę i zapach zawdzięcza organicznym hydrolatom: z róży, który intensywnie nawilża i nadaje skórze miękkość oraz wodzie z kaktusa, która uelasty- cznia skórę i działa antyoksydacyjnie. Zawarty w płynie plankton termalny to bogata w postbiotyki woda, która dba o równowagę pH skóry przez cały dzień. Bioferment z żeń-szenia wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt. Mgiełkę można stosować przez cały dzień.

ADAPTOGEN: róża damasceńska witalizuje skórę i aktywuje jej naturalny blask.

CENA: 39,99 zł / 100 ml

4. TONIK ZŁUSZCZAJĄCY AHA! POWER

To wyjątkowy koktajl z kwasów i octów, które delikatnie złuszczają skórę, nie powodując podrażnień. Tonik zapewnia wygładzenie i rozświetlenie cery dzień po dniu. Jest przeznaczony do stosowania wieczorem 2-3 razy w tygodniu. Kwasy kwiatowe AHA (ze stokrotki, hibiskusa, wiązówki błotnej i Jaśminu) mikrozłuszczają naskórek, pobudzają proces odnowy i regeneracji skóry oraz nawilżają. Woda z czerwonej pomarańczy działa tonizująco i łagodząco.

ADAPTOGEN: wyjątkowy flaszowiec peruwiański zmniejsza nadwrażliwość skóry i skłonność do podrażnień.

CENA: 59,99 zł / 100 ml

5. KREM NA DZIEŃ IMMUNITY GLOW

Ten lekki krem na dzień aktywuje naturalny promienny blask i długotrwałe nawilżenie skóry. Wspiera jej odporność na stres cywilizacyjny i jest świetną bazą pod codzienny makijaż. W jego składzie znajduje się olej z maku, który chroni skórę przed przesuszeniem i podrażnieniami. Egzotyczny grzyb chaga działa jak antyoksydacyjny zastrzyk, a także zapewnia intensywne nawilżenie. Miks cennych lipidów zawartych w oleju makadamia, maśle murumuru i shea, zapewniają skórze komfort i odżywienie bez zatykania porów. Fermentowana woda ryżowa dodatkowo wygładza i rozświetla skórę.

ADAPTOGEN: dziko rosnący świerk czarny wzmacnia funkcje ochronne skóry.

CENA: 99,99 zl / 50 ml

6. KREM NA NOC MOON SPA

Krem, który działa jak księżycowe nocne spa. Regeneruje i rozluźnia powierzchniowe napięcie skóry, a także zapewnia jej intensywne odżywienie. Lekkie aktywne lipidy z masła murumuru i cupuaçu, zmiękczają i uszczelniają skórę, ale nie obciążają jej. Bakuchiol pobudza procesy odnowy bez ryzyka podrażnień. Dzięki biofermentowanej wodzie bambu- sowej krem wspiera mikrobiom skóry , a do tego ma lekką konsystencję. Naturalne emolienty sprawiają, że skóra jest dobrze natłuszczona i odzyskuje delikatną miękkość.

ADAPTOGEN: kompleks trzech dzikich roślin - traganek mongolski, przewiercień sierpowaty i atraktyloid wielogłówkowy, który relaksuje skórę i sprawia, że rano jest ona gładka i wypoczęta.

CENA: 99,99 zł / 50 ml

7. KREM POD OCZY VITALITY FOCUS

Wielka moc w małym kremie, który nawilża, wygładza, zmniejsza obrzęki i cienie pod oczami. Bez optycznych sztuczek nadaje skórze zdrowy, młodzieńczy wygląd. Jego bazę tworzy olej z piany łąkowej, który wnika w głąb skóry i intensywnie ją nawilża i wygładza. Wege tauryna, czyli naturalnie energizujący ekstrakt, przywraca spojrzeniu świeżość i blask. Organiczna kofeina i ekologiczny ekstrakt z kwiatu kangaroo paw wspo- magają procesy naprawcze, przywracając skórze jędrność.

ADAPTOGEN: dziko rosnąca goryczka indyjska łagodzi mikropodrażnienia.

CENA: 69,99 zł / 15 ml

8. SERUM Z ALGAMI MORSKIMI HYDRO SHOT

Nawilżająca esencja z aktywnym kompleksem z alg, która codziennie gasi pragnienie nawet mocno przesuszonej skóry. Algi wykazują działanie ochronne i pielęgnujące: niebiesko-zielona alga z amerykańskieg jeziora Klamath chroni przed zanieczyszczeniami i światłem niebieskim. Rozświetlenie i wygładzenie zapewnią algi z kalifornijskiego wybrzeża, a biofermentowany ekstrakt z czerwonej algi wzmocni skórę i pobudzi produkcję kolagenu. W serum nie zapomnieliśmy o wielocząsteczkowym kwasie hialuronowym, który zapewnia długotrwałe nawilżenie skóry.

ADAPTOGEN: egzotyczny dragon fruit jest naturalnym prebiotykiem, który wzmacnia odporność skóry.

CENA: 119,99 zł / 30 ml

9. SERUM Z WITAMINĄ C C-KICK

Ten naturalny serwis rozświetlający 24h zapobiega przedwczesnym procesom starzenia i zapewnia skórze energię na cały dzień. Zawiera ultrastabilną formę witaminy C o stężeniu 5%, która uaktywnia się podczas kontaktu ze skórą i nie traci swojej mocy przez 24 godziny. Śliwka kakadu wzbogacona biofermentami granatu i aceroli to wyselekcjonowane źródła witaminy C, które wspierają aktywne działanie serum. Wyjątkowe wyciągi z różeńca górskiego, hibiskusa i pachnotki naturalnie wspierają ochronę przed słońcem.

ADAPTOGEN: kora kanadyjskiego klonu czerwonego działa jako przeciwutleniacz oraz zapewnia ochronę przed stresem oksydacyjnym.

CENA: 119,99 zł / 30 ml

O powstaniu naturalnie niezwykłej pielęgnacji twarzy opowiada Karolina Kuklińska-Kosowicz - współtwórczyni nowej serii kosmetyków, a zarazem prezeska YOPE:

"Stworzyliśmy kompletną serię dziewięciu kosmetyków o bardzo bogatym składzie. Postanowiliśmy otworzyć się na niezwykłą różnorodność składników z natury. Czerpaliśmy z niej garściami i wypełniliśmy nią szklane pojemniczki po brzegi. Zadbaliśmy o to, by skóra dostała wszystko, czego potrzebuje. Świadomie zrezygnowaliśmy z ulepszaczy i rozświetlaczy, choć przyznam, że kusiły nas, gdy powstawał krem pod oczy. W naszych recepturach nie ma przypadków – ich formuły to 100% składników aktywnych. Niektóre z nich pełnią określoną funkcję nie tylko dla skóry, ale również dla samego kosmetyku. Choćby emolienty - pielęgnują skórę, a także nadają świetliste wykończenie kremu. Najważniejsze potrzeby cery, na przykład przesuszonej, są zaspokajane natychmiast, ale większość rezultatów pojawia się z czasem, dzięki regularnej pielęgnacji dzień po dniu. Ważne dla nas jest długofalowe działanie kosmetyków, dlatego dobrze przemyśleliśmy ich DNA" - mówi Karolina Kuklińska-Kosowicz.

