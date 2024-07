Remady to gwiazda szwajcarskiej sceny klubowej, producent i DJ znany z ogromnego profesjonalizmu. Solową przygodę z muzyką rozpoczął już w 1995 roku. W bardzo krótkim czasie, wraz z każdym pojawiającym się na rynku wydawnictwem, Remady zyskał miano jednego z najbardziej renomowanych producentów muzycznych w swoim rodzinnym kraju.

Reklama

Międzynarodowy rozgłos zyskał za sprawą przebojowego singla „No Superstar”. Kawałek od razu stał się hitem i przez wiele miesięcy królował na europejskich listach przebojów. Singiel został wydany również w USA, gdzie prawa do jego dystrybucji wykupiła największa dance’owa wytwórnia na amerykańskim rynku – Ultra Records. Remady przy swoich projektach ściśle współpracuje z wieloma zdolnymi i cenionymi wokalistami, takimi jak Manu – L czy Craig David. "The Original" to najnowszy album Remady, na którym znalazły sie trzy utwory, które podbiły europejskie listy przebojów – No Super Star, Give Me a Sign oraz Single Ladies, który zaprezentowali w Polsce na Eska Music Awards w tym roku. AfterParty.pl jest patronem medialnym tej płyty. Polecamy na każdą imprezę!