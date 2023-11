Annę Czartoryską-Niemczycką mogliśmy dotychczas podziwiać w spektaklach muzycznych na scenach stołecznych teatrów: Dramatycznego, Współczesnego, Komedii i Romy. Popularność przyniósł jej udział w kolejnych częściach serialu „Nad rozlewiskiem” oraz programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Kilka lat temu aktorka została mamą, a dziś po ponad dwuletniej przerwie powraca z nowym projektem.

Ostatnie lata były dla mnie czasem wyciszenia, refleksji, obserwacji otaczającego mnie, błyskawicznie zmieniającego się świata. Zaczęłam szukać dla siebie nowych środków wyrazu, a że obok aktorstwa zawsze muzyka była dla mnie dziedziną dającą mi najwięcej twórczej swobody, postanowiłam nagrać zupełnie nowe piosenki, które najlepiej oddadzą mój stan ducha. Po dłuższym czasie okazało się, że powstał z tego materiał na płytę. Pomysł na autorski album od dawna chodził mi po głowie, cieszę się, że w końcu udało się go zrealizować - mówi aktorka.

15 marca, podczas koncertu w Nowym Świecie Muzyki aktorka po raz pierwszy zaśpiewa swoje utwory dla szerszej publiczności. Muzykę, utrzymaną w klimacie chilloutowego popu, z elementami jazzu i muzyki elektronicznej skomponował Michał Przytuła. Autorem tekstów jest Paweł Bulaszewski.

Moje piosenki opowiadają o emocjach, towarzyszących wielkim zmianom w naszym życiu. Czasami pędzimy jak na rollecoasterze i nie jesteśmy pewni, czy to, co czujemy, to jeszcze euforia czy już panika. W muzyce poszukuję harmonii i równowagi, ale czasami porywa mnie jej rytm i ulotność. Śpiewając nabieram dystansu, mogę najpełniej wyrazić i uporządkować emocje, pozbierać myśli