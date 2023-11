Już jest! Nowa piosenka Sary Boruc ujrzała światło dzienne w czwartek 14 czerwca. „Łapię tlen” to singiel zapowiadający jej debiutancki album "LoVe on your own". Boruc do tej pory zajmowała się projektowaniem biżuterii, ale teraz zamierza podbić rynek muzyczny! Złośliwi mówią, że Sara pozazdrościła kariery swojej przyjaciółce Marinie...

Zdania na temat piosenki Sary Boruc są podzielone:

Totalnie się nie spodziewałam tak dobrego numeru, trzymam kciuki! Świeżość ???? Teledysk sztos, utwór świetny! ????❤ I cieszę się, że piosenka jest po polsku. Kibicuję Ci bardzo ???????? - pisze część fanów.

Ale nie wszyscy są tak pozytywnie nastawieni do "Łapię tlen":

Sara Mannei- Boruc- Godlewska? - śmieje się jeden z fanów.

Inny fan twierdzi, że teledysk Sary jest łudząco podobny do teledysku Rihanny "Kiss It Better"!

Teledysk przypomina rihanna - kiss it better

Załączamy teledysk Rihanny "Kiss It Better". Widzicie podobieństwo?

Sara Boruc: Tekst piosenki "Łapię tlen"

Duszę się

to dla ciebie rozpaczliwie

łapię tlen

nagle krzyk rozpala we mnie lęk

stary lęk

pragnę cię

z sił opadam

jednak walczę

po to byś nie liczył gorzkich godzin już

nigdy już

słowa już nie zmienią nic, nic, nic

dzisiaj bólu smak trawi nasze dni

czas już nie zaleczy nic, nic, nic

ja w ogień biegnę wciąż

póki nie przegramy

jeśli spłonie jedno z nas

zamilcz lepiej gdy

słowa truje jad

zatrzymaj swoją pięść

nim zranisz mnie

nie wycofam się

znika bólu smak /2x

uciec chcesz

nawet jeśli po tłuczonym wcześniej szkle

stracę zmysły chcąc zatrzymać cię

zatrzymać cię

słowa już nie zmienią nic, nic, nic

dzisiaj bólu smak trawi nasze dni

czas już nie zaleczy nic, nic, nic

ja w ogień biegnę wciąż

póki nie przegramy

jeśli spłonie jedno z nas

zamilcz lepiej gdy

słowa truje jad

zatrzymaj swoją pięść

nim zranisz mnie

nie wycofam się

znika bólu smak /2x

słowa już nie zmienią nic, nic, nic

dzisiaj bólu smak trawi nasze dni

czas już nie zaleczy nic, nic, nic

ja w ogień biegnę wciąż

póki nie przegramy

jeśli spłonie jedno z nas

zamilcz lepiej gdy

słowa truje jad

zatrzymaj swoją pięść

nim zranisz mnie

nie wycofam się

znika bólu smak

znika

słowa już nie zmienią nic, nic, nic

dzisiaj bólu smak trawi nasze dni

czas już nie zaleczy nic, nic, nic

ja w ogień biegnę wciąż

póki nie przegramy

jeśli spłonie jedno z nas

zamilcz lepiej gdy

słowa truje jad

zatrzymaj, zatrzymaj

nim zranisz mnie

nie wycofam się

znika bólu smak

znika