Monika Morozowska i Maciej Szaciłło w czerwcu zeszłego roku zaskoczyli wszystkich swoją decyzją o rozwodzie po 10-latach małżeństwa. Byli jedną z najbardziej udanych par w polskim show-biznesie. Pojawiali się zawsze razem na każdej imprezie, wspólnie ze sobą pracowali, mieli wiele podobnych pasji. Para rozstała się jednak w zgodzie, oboje wychowują swoje córki: Karolinę i Jagodę.

Dziś w studiu DDTVN gościem był były mąż aktorki, Maciej Szaciłło. Nie pojawił się on tam jednak sam. Towarzyszyła mu Karolina Kopocz, jego obecna partnerka. Historia ich związku zaczęła się od wspólnego wywiadu tuż po rozstaniu z aktorką "Rodziny zastępczej".



Pamiętam, że Maciek zgodził się na wywiad do mojego magazynu od razu. Pojechałam do niego bez makijażu, w szarej, wyciągniętej bluzie, w nieciekawym okresie w swoim życiu. Na samym początku wyglądaliśmy trochę jak Flip i Flap. Był to proces. Ja ważyłam 83 kg, Maciek 64. Maćka umysł zawiesił się na mojej tuszy. Było to coś, czego nie doświadczyliśmy do tej pory- wspominała Kopocz