Z okazji zbliżających się Świąt firmy kosmetyczne wypuszczają specjalne kolekcje. Tym razem Dior postanowił zainspirować się powracającym do łask, złotem. Godne uwagi są pomadki tej firmy, które od lat są bardzo cenione przez klientki.



Najchętniej kupowane kolory pomadek zostały wzbogacone odrobiną złocistego pudru. W odróżnieniu od złotego brokatu, drobinki tego pudru są tak małych rozmiarów, że stapia się on z kolorem jak pigment, aby ukazać całe piękno i siłę barwnych odcieni.



Efekt jest bardziej lśniący i przykuwający uwagę, ale nie tani. Producent zapewnia, że jednocześnie pomadka Rouge Dior przynosi jeszcze większe uczucie komfortu i doskonałe nawilżenie oraz działanie ujędrniające.



Cena pomadki to ok. 140 zł





