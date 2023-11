Czy wy też kochacie jesienną modę? My już nie możemy się doczekać noszenia długich kardiganów, skórzanych spódnic, botków na wysokim obcasie i typowo jesiennych kolorów... By osłodzić sobie czas oczekiwania na jesień, obejrzeliśmy najnowszą kampanię marki OCHNIK i zakochaliśmy się w niej! Marka OCHNIK przygotowała przepiękną kolekcję ubrań na jesień-zimę 2018, która idealnie wpisuje się w najnowsze trendy i jednocześnie sięga do ponadczasowej klasyki. Sprawdźcie, czym nas urzekła najnowsza kampania OCHNIK!

Światowy trend: skórzane sukienki

Tej jesieni najmodniejsze będą skórzane sukienki, lansują je tacy projektanci, jak Versace, Balmain i Alexander Wang! W nowej kolekcji marki OCHNIK skórzane sukienki występują w różnych kolorach i fasonach, dzięki czemu każda kobieta znajdzie idealny model dla swojej sylwetki. Z czym je łączyć? Z długimi, oversizowymi swetrami oraz kozakami i botkami na obcasie. Taka stylizacja będzie kobieca oraz niebanalna!

Brązowa sukienka z paskiem - 999,90 zł, Kobaltowa sukienka - 999,90zł, Orzechowa sukienka z kołnierzykiem - 999,90 zł

Kobieca jesień

Jesień uwielbiamy za możliwość noszenia różnorodnych materiałów - skóry, zamszu, sztruksu i wełny. Marka OCHNIK w tym sezonie proponuje nam spódnice, które zachwycają różnymi fasonami i wykończeniami. Możesz je nosić na wiele sposób: z eleganckimi, białymi koszulami, casualowym swetrem z frędzelkami a nawet seksownym, koronkowym body. Nie zapomnij uzupełnić stylizację wystrzałowymi butami! Bądź odważna i mieszaj style, w końcu moda jest po to by się nią bawić.

Spódnica z kokardką - 699,99 zł, Musztardowa mini spódniczka - 599,99 zł, Zamszowa spódnica ołówkowa - 999,99 zł

Sweter, czyli element obowiązkowy

W naszym klimacie niezbędnym elementem jesiennej mody są ciepłe swetry. Kiedyś kojarzyły się z aseksualnymi, babcinymi ubraniami, teraz stanowią ważny element modnej stylizacji! Marka OCHNIK stawia w tym sezonie na oryginalne wykończenia swetrów – pojawiają się frędzelki, metaliczna nitka, futerko i printy. W kolekcji znajdziemy zarówno golfy, oversizowe swetry, jak i dopasowane, kobiece sweterki. Jak je nosić? Ubieraj się na cebulkę np. załóż kardigan na golf. Stylizacja z warstwami to jeden z jesiennych hitów z pokazów mody!

Czerwony sweter - 359,99 zł, Sweter z falbankami - 299,99 zł, Sweter z frędzelkami - 289,90 zł

Modne buty na jesień 2018

Jesień kochamy za przepiękne i wygodne buty! Klasyczne, skórzane botki na cienkiej szpilce albo słupku są zawsze świetnym wyborem. Wydłużają nogi, pasują zarówno do spodni, sukienek i spódnic oraz nigdy nie wychodzą z mody! Nowa kolekcja OCHNIK obfituje w wiele modeli botków o przeróżnych obcasach, wykończeniach i kolorach. My nie potrafimy się zdecydować, które wybrać!

Oliwkowe botki na szpilce - 399,99 zł, Skórzane botki z ćwiekami - 399,99 zł

Materiał powstał we współpracy z marką OCHNIK