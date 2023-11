Wybór kostiumu kąpielowego spędza ci sen z powiek? Niepotrzebnie! Pomożemy ci znaleźć model na twoją figurę, który potrafi podkreślić jej atuty, jednocześnie zakrywając jej mankamenty. Wystarczy tylko wiedzieć, jaki model wybrać dla siebie. Podpowiadamy!

Jak dobrać kostium kąpielowy do figury?

Kostium kąpielowy może stać się najlepszym przyjacielem kobiety, jeśli dopasujemy do siebie odpowiedni model. Na szczęście, w najnowszej kolekcji marki F&F znajdziemy całą gamę fasonów, wzorów oraz kolorów tego elementu garderoby. Jeśli planujesz zakupy przed wakacyjnym sezonem, poznaj niezawodne triki na idealne dopasowanie kostiumu do swojej sylwetki!

Figura gruszki

Wąskie ramiona i szerokie biodra to znaki rozpoznawcze twojej sylwetki? Należysz do grona tzw. "gruszek". Polecamy kostiumy z marszczeniami, falbaną oraz koronką na górze, które przyciągną wzrok do linii ramion oraz biustu. Świetnie sprawdzą się kwieciste wzory topu w towarzystwie gładkich, jednokolorowych majtek. Możesz też śmiało postawić na bardotki lub hiszpańskie dekolty. Dzięki temu zabiegowi cała figura będzie wyglądać harmonijnie.

Góra bikini w zebrę F&F - 59,99 zł, dół bikini w zebrę F&F - 39,99 zł, góra pomarańczowego bikini F&F - 49,99 zł, dół bikini F&F - 39,99 zł, biały kostium z paskiem F&F - 89,99 zł, czarny kostium F&F - 79,99 zł.

Figura klepsydry

Jesteś typem klepsydry? Masz szczęście! Przy tej sylwetce niemal każdy kostium kąpielowy wygląda idealnie. Posiadaczki wyraźnie zaznaczonej talii, mogą śmiało podkreślać swoje atuty za pomocą bikini lub gładkiego, jednoczęściowego kostiumu. Przede wszystkim wybierz fason, w którym będziesz czuła się komfortowo, i pamiętaj, by miał on odpowiedni rozmiar. Nieważne, czy masz ciało modelki – za mały lub za duży strój kąpielowy nie wpłynie korzystnie na twoją figurę!

Żółty kostium jednoczęściowy F&F - 69,99 zł, biała góra bikini F&F - 19,99 zł, biały dół bikini F&F - 19,99 zł, różowa góra od bikini F&F - 39,99 zł, różowy dół od bikini F&F - 39,99 zł, góra od bikini w geometryczny wzór F&F – 49,99 zł, dół od bikini w geometryczny wzór F&F – 19,99 zł.

Figura jabłka

Przyjęło się, że największy problem z wyborem kostiumu mają panie z figurą jabłka. Niesłusznie! Idealnym rozwiązaniem może okazać się kopertowy dekolt oraz ten w kształcie litery V, który bezapelacyjnie wysmukla szyję i modeluje biust. Inny trik? Postaw na drapowania! Drapowania na brzuchu to nie tylko estetyczny element modeli marki F&F. Jest to celowy zabieg, który pięknie maskuje problematyczne części wokół brzucha, jednocześnie kształtując całą sylwetkę. To będzie strzał w dziesiątkę!

Kostium w zwierzęcy wzór F&F - 69,99 zł, czarny kostium z ściągaczami F&F - 89,99 zł, żółty kostium w kwiatki F&F - 69,99 zł, różowy kostium w wężowy wzór F&F - 79,99 zł.

Must-have na lato? Odważne printy!

Jakie wzory będą najmodniejsze w tym sezonie? Kwiatki w stylu retro, ultramodne zwierzęce motywy, groszki, paski i wzór paisley. Jest w czym wybierać! Jednak fanki jednolitych kostiumów też znajdą coś dla siebie w propozycjach marki F&F - klasyczną biel i czerń oraz neonowe kolory. My jesteśmy zachwyceni bikini w groszki w stylu retro oraz białym, jednoczęściowym kostiumem z paskiem w talii!

A wam, który kostium najbardziej przypadł do gustu? :)

Kostium jednoczęściowy w zebrę F&F - 79,99 zł, góra bikini w groszki F&F - 49,99 zł, dół bikini w groszki F&F - 39, 99 zł, dół bikini w zwierzęcy wzór F&F - 19,99 zł, góra bikini w zwierzęcy wzór F&F - 19,99 zł, kostium jednoczęściowy w geometryczny wzór F&F - 59,99 zł.

Materiał powstał we współpracy z marką F&F