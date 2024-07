Jesienno-zimowe propozycje Cateriny kuszą elegancją. Jednak żeby być prawdziwie elegancką należy zwrócić uwagę nie tylko na metkę, ale także na jakość wykonania i dobry materiał. To wszystko znajdziemy w najnowszej kolekcji.

W tym sezonie marka postawiła na wysokogatunkowe wełny z których uszyto dopasowane do sylwetki płaszcze. Ich kołnierze wykończono mięsistymi futrami, które tworzą bardzo kobiecy look. Nie zabrakło też supermodnej dzianiny i elementów ze skóry.

Kolekcja jest przemyślana i konsekwetna. Oprócz preferowanych przez Polki jesiennych kolorów, czyli beżu, szarości, brązu, czy czerni, znajdziemy także zgodne z najnowszymi trendami mocne kolory. Stonowane barwy przeplatają się ze śliwkowym fioletem, bardzo modnymi turkusami i zieleniami.

W zaprojektowanych ubraniach widać wyraźną inspirację latami 60. Kroje zgodnie z tym, co jest lansowane na światowych wybiegach, uległy uproszczeniu. Zwolenniczki kobiecego looku będą usatysfakcjonowane, bo oprócz luźnych, prostych swetrów, czy szerokich spodni rodem z lat 20. ubiegłego wieku znajdziemy także dopasowane kostiumy, bogate futra i dużą biżuterię. Słowem: każdy znajdzie coś dla siebie.

Nam przypadły do dopasowane żakiety. Caterina dodała do nich zamek błyskawiczny i wykończyła skórą.

A Wam, co podoba się najbardziej?

Zobaczcie zdjęcia najnowszej kolekcji, które zachwycają formą.







