Nowa, kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Own Occasion!

Dziewczęca, pełna kolorów i zatopiona w trendach – nowa, kapsułowa kolekcja Own Occasion Jenny Fairy to sześć butów, sześć torebek i sześć opasek, zaprojektowanych tak, by można je było dobrać do każdej, wybranej lub stworzonej przez nas okazji.

Kapsułowa kolekcja Own Occasion Jenny Fairy

Mat.prasowe

Kolejne restrykcje sprawiają, że tegoroczny, jesienno–zimowy sezon będzie inny niż te, które tak dobrze znamy. I choć najprawdopodobniej życie towarzyskie (wyjścia na przyjęcia, koncerty czy do klubu) zostanie mocno ograniczone, nie znaczy to przecież, że przestanie zupełnie istnieć. Niewielka kolacja, zorganizowana w kuchni z najbliższymi przyjaciółkami, wielogodzinne rozmowy na zoomie czy wspólne planowanie przyszłych wyjazdów i przyjemności, stają się tym bardziej cennymi momentami, w których chcemy pokazać swoją indywidualność, poczuć się dobrze i pewnie siebie. Bardziej niż dla innych, chcemy się stroić dla siebie, nawet kiedy musimy pozostać w domu.

Mat.prasowe

Marka Jenny Fairy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kochające modę dziewczyny chcą się nią bawić. W tych szczególnych czasach, cenią sobie wygodę, ale nie chcą zrezygnować z piękna i glamouru. Komfortową odzież rekreacyjną, łączą z eleganckimi akcesoriami. Dlatego też stworzono trzy wyjątkowe projekty – balansujący między klasyką, a nowoczesnymi trendami model buta na niewielkim, wydłużającym nogę, obcasie z przewiązywanymi wokół kostki tasiemkami, torebka–worek zdobiona frędzlami i klasyczna opaska. Wszystkie szyte z delikatnej satyny. Każdy model dostępny jest w sześciu różnych kolorach, do których przypisane jest kobiece imię: czerń Claire, kremowo–beżowy Peggy, ostry róż Oprah, elektryzujący błękit Carrie, pastelowo–wrzosowy Bridget i intensywny fiolet Gloria. Choć zupełnie różne, doskonale się ze sobą zgrywają, pozwalając na dowolną zabawę odcieniami. Wszystko stworzone tak, by jeszcze łatwiej było świętować stworzoną przez siebie okazję.

Mat.prasowe

Akcesoria z kapsułowej kolekcji Own Occasion Jenny Fairy, choć osadzone w trendach, są projektami ponadczasowymi, czerpiącymi zarówno z klasycznej elegancji, jak i z panujących na wybiegach tendencji. Szeroka paleta barw ma być hołdem dla indywidualnych potrzeb, by każda klientka Jenny Fairy sama mogła wybrać, jaka gama kolorystyczna najbardziej jej odpowiada.

Mat.prasowe

Nowa, kapsułowa kolekcja jest też ponadsezonowa. Buty doskonale sprawdzą się zarówno w ciepłych miesiącach, jak i (w połączeniu z kryjącymi rajstopami w stylu Charlotte Gainsbourg) w tych chłodniejszych. Podobnie jest z oscylującą między estetyką boho, a glamour torbą–workiem i klasyczną opaską. Doskonale oddaje to sfotografowana przez Stanisława Bonieckiego kampania reklamowa.

Kapsułowa kolekcja Own Occasion Jenny Fairy dostępna będzie w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki od 16.11.2020.

Mat.prasowe

Kampania reklamowa:

Fotograf: Stanisław Boniecki

Modelki: Matea Brakus, Harriet Longhurst

Stylizacja: Michał Koszek

Make-up: Wilson

Włosy: Michał Bielecki

Scenografia: Anna Witko

Produkcja: Masik Production



Materiał powstał z udziałem marki Jenny Fairy