Magnetyzm, odwaga, charyzma i seksapil. Te słowa najlepiej opisują Zoë Kravitz, nową ambasadorkę Black Opium, kultowego, uwodzicielskiego zapachu od Yves Saint Laurent. Najnowsza, zmysłowa kampania perfum Black Opium z Zoë uzależnia, tak jak i jej główna bohaterka! Sprawdźcie jak gwiazda podbiła Hollywood i dlaczego to właśnie ona jest uosobieniem stylu luksusowej marki Yves Saint Laurent!

Nie tylko córka Lenniego Kravitza

Nazwisko gwiazdy wydaje się wam znajome? Nie mylicie się, Zoë Kravitz jest córką słynnego piosenkarza Lenniego Kravitza! Jednak na swój sukces w Hollywood zapracowała sama swoimi świetnymi rolami w filmach i serialach. Jest znana z obrazów takich jak „Mad Max: Na drodze gniewu”, „Niezgodna”, „X-Men: Pierwsza klasa”. Ostatnio mogliśmy podziwiać jej talent w produkcji HBO „Wielkie Kłamstewka”, która otrzymała Złotego Globa za najlepszy serial telewizyjny. Zoë nie zwalnia tempa i w listopadzie do kin trafi film „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grinderwalda”, w którym zagrała jedną z głównych ról. My nie możemy się już doczekać!

Najlepiej ubrana gwiazda według Vogue

Zoë Kravitz jest znana ze swojego doskonałego gustu. W zeszłym roku została okrzyknięta przez magazyn Vogue najlepiej ubraną gwiazdą! Na takie wyróżnienie trzeba sobie naprawdę zapracować wieloma, wysmakowanymi stylizacjami. Jej styl to mieszanka nowoczesności, glamour i artystycznego szyku. Lubi niestandardowe połączenia i miesza luksusowe marki z ubraniami z sieciówek. Co więcej, Zoë zawsze emanuje niewymuszonym seksapilem. Jak to robi? Gwiazda zdradziła w wywiadzie, że wszystko co nosi musi być wygodne - jeśli takie nie jest, nie czuje się komfortowo i seksownie. Ulubiony kolor aktorki? Jak przystało na ambasadorkę perfum Black Opium, oczywiście czarny!

Black Opium - zapach, który ośmieli cię by się wyróżniać

Dlaczego to właśnie Zoë Kravitz została ambasadorką perfum Black Opium od Yves Saint Laurent? Ponieważ jest ucieleśnieniem tego niezwykłego zapachu. Jest nie tylko piękna, ale i pełna charyzmy oraz magnetyzmu. Dynamiczna i odważna, nie boi się wyrażać swoich opinii. Uzależniająca, tak jak zapach Black Opium. Co o współpracy z luksusową marką sądzi sama gwiazda?

Ogromnie się cieszę, że to właśnie ja zostałam nową ambasadorką tak niezwykłego, wyrazistego i kultowego zapachu! Black Opium to współczesna legenda, więc zaszczytem jest dzielenie się jego energią z całym światem. Współpraca z tak cenioną marką była dla mnie ogromną przyjemnością i nie mogę doczekać się kolejnych, wspólnych projektów!- powiedziała Zoë.

Jaka jest kobieta, która pachnie Black Opium? Pewna siebie, seksowna, przebojowa i uwodzi zapachem przez cały dzień. Elegancki, czarno-brokatowy flakon perfum wypełniony jest po brzegi zmysłowymi nutami czarnej kawy, jaśminu, kwiatu pomarańczy, różowego pieprzu, paczuli oraz wanilii. Ostrzegamy, ten zapach naprawdę uzależnia!

