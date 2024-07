Na wczorajszym pokazie Tomaotomo pojawił się tłum celebrytek. Każda z nich chciała się wyróżniać na tle koleżanek, więc mogliśmy podziwiać prawdziwą paradę kreacji, fryzur i dodatków. Niektóre jednak postarały się aż za bardzo, a efekt był po prostu komiczny. Przypomnijmy: Wpadka popularnej stylistki. Tak fatalnej kreacji jeszcze nie było

Spojrzenia przyciągała również Candy Girl. Tym razem nie za sprawą kreacji, bo wokalistka zdecydowała się na elegancki czarny komplet, do którego dobrała tylko bogatą biżuterię. Zaszalała za to z fryzurą. Dotychczas znaliśmy Candy jako tlenioną blondynkę, teraz natomiast postanowiła pofarbować je na... fioletowo. Podejrzewamy, że niewiele celebrytek wyglądałoby dobrze w tym kolorze, ale piosenkarce dodaje on uroku i odrobiny szaleństwa.

Tak Candy wygląda w odważniejszym kolorze włosów. Pasuje jej?

