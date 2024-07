Reklama

W nowej denimowej kolekcji F&F Blue - oprócz niezastąpionej klasyki - marka stawia na jeansy, które śmiało mogą być wiodącym motywem modnych w tym sezonie stylizacji. Na pewno nie obejdziemy się bez metalicznego połysku i błyszczących zdobień, obowiązkowych na przykład dla klimatów glamrockowych.

Na rurkach tej jesieni budować będziemy look militarny, ale dobrze dobrana para pozwoli nam rozszerzyć pole manewru nie wprowadzając do naszej garderoby surowej dyscypliny. W temacie kamieni szlachetnych F&F Blue proponuje linię jeansów w intensywnych kolorach, jak rubin czy szafir., a marmurkowe jeansy wykorzystamy w looku motocyklowym. Do zestawu wystarczy dobrać ramoneskę i pożądany efekt zostanie osiągnięty.

Tak wygląda najnowsza kampania F&F: