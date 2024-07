Dwie koleżanki zrobiły niezły zakład! Chodzi o odchudzanie! Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie zrobiły tego dwie znane piosenkarki - Ania Dąbrowska i Kasia Nosowska i nie ogłosiły tego w telewizji! Gwiazdy mają na to 6 tygodni. Ta, która schudnie mniej opublikuje swoje zdjęcie w internecie... i to w bikini.

Którą z nich wolelibyście zobaczyć w kostiumie?