Antoni Królikowski oraz jego partnerka Izabela Banaś, znani z życia poza blaskiem stołecznych fleszy, zaskoczyli wszystkich swoją obecnością w Warszawie. Para na co dzień mieszka we Wrocławiu, dlatego ich wizyta w stolicy była niecodziennym wydarzeniem, które nie umknęło uwadze fotoreporterów. Powodem tej podróży była kolejna rozprawa rozwodowa Królikowskiego z byłą partnerką Joanną Opozdą. Oboje zostali sfotografowani w różnych częściach miasta, co wzbudziło spore emocje.

Joanna Opozda nie stawiła się na rozprawie rozwodowej

Chociaż to właśnie Joanna Opozda i Antoni Królikowski są stronami rozwodu, w trakcie ostatniej rozprawy w sądzie pojawił się jedynie aktor. Towarzyszyła mu Izabela Banaś, obecna partnerka i matka jego córki. Joanna Opozda nie dotarła na salę rozpraw, tłumacząc swoją nieobecność chorobą. 37-latka miała podjąć próbę przełożenia terminu, jednak okazało się to bezskuteczne. Antoni Królikowski nie omieszkał skomentować tej sytuacji publicznie.

Nocna wizyta w aptece po rozprawie – co tam robili?

Po zakończonej rozprawie Królikowski i Banaś zostali sfotografowani w godzinach wieczornych podczas spaceru w jednej z warszawskich dzielnic. Trzymając się za ręce, udali się do apteki, z której wyszli po chwili z kilkoma opakowaniami nieokreślonych leków. Ten niepozorny wieczorny wypad natychmiast przyciągnął uwagę mediów. Zaskoczeniem był fakt, że para nadal miała na sobie te same ubrania, w których byli widziani wcześniej pod budynkiem sądu.

Ich wieczorny spacer i wizyta w aptece natychmiast zostały okrzyknięte przez media jako "nocna schadzka". Zdjęcia, które obiegły sieć, przedstawiają ich w zgranym, spokojnym wydaniu, co dodatkowo wzbudziło falę komentarzy wśród internautów.

Co dalej z rozwodem Królikowskiego i Opozdy?

Proces rozwodowy między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim trwa już od trzech lat i jak na razie nie widać jego końca. Obecna sytuacja pokazuje, że obie strony wciąż nie mogą dojść do porozumienia. Opozdzie nie udało się tym razem przełożyć rozprawy, a jej nieobecność mogła mieć wpływ na przebieg postępowania. Królikowski, który był obecny w sądzie, wyraził się krytycznie o byłej partnerce, sugerując, że nie każdemu zależy na szybkim zakończeniu sprawy.

Ta sprawa rozwodowa, choć formalnie dotyczy zakończenia małżeństwa, stała się dla wielu symbolem medialnego konfliktu i napięć między dwojgiem znanych osób. Ich syn Vincent, będący owocem związku, pozostaje w cieniu publicznych potyczek rodziców.

