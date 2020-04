Niezwykły projekt na YouTubie z udziałem m.in. Macieja Stuhra i Bartosza Bieleni! Takiej rozmowy jeszcze nie było

W związku z koronawirusem zamarło życie artystyczne w Polsce. Zamknięto kina, teatry itd, wstrzymano produkcję seriali i filmów. Twórcy, nie chcąc tracić kontaktu ze swoimi widzami, przenieśli swoje działania do sieci. Na niezwykły pomysł wpadł Wojciech Kalarus, znany m.in. z "Ucha prezesa". Okazało się, że do stworzenia dobrego programu wystarczy komputer, interesujący prowadzący i ciekawi goście. Zobaczcie, kogo udało mu się namówić na świąteczną rozmowę!

Niezwykły projekt w sieci z udziałem Macieja Stuhra czy Bartosza Bieleni

Zrealizowany zwykłą konferencyjną aplikacją program Wojtka Kalarusa zapisuje rzeczywistość w dobie kwarantanny. Goście – Maciej Stuhr, Bartosz Bielenia, Wiesław Komasa z rodziną, Monika Frajczyk i Paweł Tucholski pokazali widzom jak spędzili święta, opowiedzieli, jak żyją w zamknięciu, co ich ominęło a co zyskali. Trochę się pośmiali, trochę ponarzekali – jak to na kwarantannie. I tak oto powstał ponad półgodzinny film z inspirującej rozmowy z artystami. Do obejrzenia na kanale Fremantle w Youtubie!

Było kreatywnie - czytamy w opisie.

Koniecznie posłuchajcie!

Bartosz Bielenia ma na koncie wielką rolę w filmie "Boże Ciało" nominowanym do Oscara.