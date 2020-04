Niezwykły projekt czołowych polskich influencerów! O co chodzi z "Blaze House"? Wiemy!

Dominik Rupiński, Filip Kłoda oraz Paweł Zmitrowicz, czyli popularni twórcy internetowi, gwiazdy Instagrama oraz TikToka ruszają z niezwykłym projektem - "Blaze House"! Na czym polega? Co będą robić? Znamy plany czołowych polskich influencerów. Szykuje się ogień!

„Blaze House” to dom contentowy, czyli miejsce w którym trzech influencerów wraz z zaproszonymi gośćmi, będą tworzyć wszelkiego rodzaju treści na Instagrama, TikToka czy YouTube!

Działamy na schemacie podobnym do vlog squad - trzech stałych członków i goście, z którymi będziemy nagrywać - twórcy, artyści, znajomi - wszyscy, którzy mają coś fajnego do pokazania! Nazwę wymyśliliśmy podczas jednej z burzy mózgów na face time. Przechodziliśmy już przez tysiące różnych słówek, aż wpadł mi do głowy „Blaze House” i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że ma to sens. Blaze to z angielskiego płomień, który szybko się rozprzestrzenia - czyli idealna metafora naszego projektu - mówi nam Paweł Zmitrowicz.