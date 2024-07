Nowy, niezwykły duet na polskiej scenie muzycznej. SMOLIK/KEV FOX to kompletnie nowatorski projekt, w który zaangażowany jest Andrzej Smolik oraz jego przyjaciel, songwritter z Menchesteru, KEV FOX.

Reklama

Pierwsze 2 single czyli "Run" oraz "Ming the Bright Lights" już podbijają listy przebojów. Na płycie gościnnie pojawiają się: Natalia Grosiak (Micromusic) oraz Y (BOKKA).

SMOLIK/KEV FOX - informacje o płycie

Dwie indywidualności, które łączy niesamowita pasja do pokonywania granic i odkrywania nowych przestrzeni artystycznych. Poznali się pięć lat temu na koncercie w Warszawie i natychmiast zamknęli się na klika dni w studiu, żeby dać upust wzajemnym fascynacjom muzycznym. W efekcie powstał utwór L.O.O.T.. Postać Keva Foxa jest wciąż otoczona aurą tajemniczości, co ma swoje źródło w charakterystyce komponowanej przez niego muzyki. Zważywszy na częstotliwość z jaką Kev Fox występuje w naszym kraju, nietrudno o stwierdzenie, iż Brytyjczyk upodobał sobie polską publiczność. Współpraca ze Smolikiem przy nagrywaniu utworu "L.O.O.T." tylko pomogła mu w kreowaniu własnej przestrzeni na naszym rodzimym rynku muzycznym. Obecnie KEV FOX i SMOLIK pracują nad wspólną płytą sygnowaną ich nazwiskami. Premiera jesienią. Pierwszy singiel to utwór "Run". Misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie, niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal FOXA przeciwstawiony minimalistycznemu brzmieniu gitary, i tak charakterystycznemu brzmieniu instrumentów wszelkich, za które odpowiada SMOLIK z pewnością zabierze słuchaczy w niezwykłą… podróż...

Musicie ich posłuchać!

Zobacz także

Andrzej Smolik i KEV FOX

Wybierzecie się na ich występ? Już 18 lutego zagrają w klubie The View w Warszawie.

Bilety tutaj.

Pełna info - tutaj.