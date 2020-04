Małgosia Borysewicz pokazała efekty sesji zdjęciowej jakie zrobił jej mąż! Jest kobieco i zmysłowo ale również zupełnie naturalnie. Małgosia i Paweł Borysewiczowie poznali się na planie "Rolnik szuka żony". Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i są rodzicami małego Rysia. Rolnik wykonał swojej ukochanej żonie kilka zdjęć podczas kwarantanny. Sami spójrzcie na efekty.

Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik Szuka Żony" mocno przeżyła Wielkanoc. To był dla niej najtrudniejszy moment w życiu

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" dopełniają się nie tylko jako partnerzy w życiu prywatnym ale również zawodowym. Oboje zajmują się pracą na gospodarstwie. Rolnictwo jest naturalną częścią ich życia. Na Instagramie Małgosi pojawiło się kilka nowych zdjęć, które zostały wykonane przez Pawła Borysewcza:

W obiektywie @paulo_borysewicz ❤️Kobieca odsłona rolnictwa! Bo my kobiety może fizycznie nie dorównamy facetom, ale za to mózgiem, serduchem no i hm 😃💃🏼osobowością staramy się być wsparciem każdego dnia! Dużo uśmiechu dla wszystkich dzielnych kobiet- ja naprawdę cieszę się z przesłanych i zdjęć z Waszego rolniczego (bądź nie) dnia. No i skromnie proszę o deszcz i ciepło! Dacie trochę?