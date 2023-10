Czy w świecie, w którym zbyt mocno skupiamy się na sobie i żyjemy w pędzie, jest jeszcze miejsce na dobro i bezinteresowną pomoc? Marka Just Beck udowadnia, że tak! Jej priorytetem jest rozwój i wsparcie kobiet. I nie są to puste słowa. Ostatnio marka Just Beck wraz z SOS mieszkańcy Wawra Rodzicom z Centrum Zdrowia Dziecka i Anną Ojer zorganizowali wyjątkową metamorfozę… Ta historia poruszy wasze serca!

Wyjątkowa metamorfoza

Zdrowie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Najlepiej wie o tym pani Agnieszka Staniszewska, mama Oliwiera przewlekle chorego na serce. Na co dzień, oboje zamieszkują w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Walka i oczekiwanie na serduszko trwa już prawie 3 lata, a stan dziecka jest zmienny. Możemy się tylko domyślać, ile trzeba siły, by codziennie walczyć o zdrowie swojego syna. Właśnie dlatego marka Just Beck, która od lat tworzy wyjątkowe gorsety i body dla kobiet, postanowił podarować pani Agnieszce wyjątkowe chwile i zorganizować prawdziwą metamorfozę z modnymi stylizacjami, profesjonalnym makijażem oraz fryzjerem. Nie mogło zabraknąć również pięknego manicure. A wszystko uwiecznił zawodowy fotograf!

Praca nad metamorfozą trwała już od 5 rano. Na planie panowała świetna atmosfera - było wiele śmiechu, ale i łez wzruszenia. Jednak efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania! Agnieszka na zdjęciach zachwyca swoim promiennym uśmiechem i pozuje jak profesjonalna modelka. Delikatny makijaż i fale w hollywoodzkim stylu podkreśliły jej klasyczną urodę i piękne, błękitne oczy. Wysmakowane stylizacje wspaniale współgrają ze szczupłą i kobiecą sylwetką pani Agnieszki. Na sam koniec, gwiazda metamorfozy otrzymała od darczyńców kilka outfitów – sportowych, na co dzień i na oficjalne wyjścia. Wśród podarunków znalazły się również bony do restauracji oraz vouchery na zabiegi pielęgnacyjne. Pani Agnieszka nie potrafiła ukryć wzruszenia i wdzięczności za ten wyjątkowy dzień. Dla niej, oprócz pięknych zdjęć i prezentów, największą radością była chwila oddechu od codziennych zmartwień. Bycie rozpieszczaną i w centrum uwagi. Jak mówi Anna Beck, właścicielka marki Just Beck:

Jeśli możemy odmienić kobiecie choć jeden dzień, podarować choćby krótką chwilę zapomnienia, to bez zastanowienia mówimy „tak”! My też dostałyśmy prezent od Agnieszki, być może większy niż ten, który wraz z darczyńcami jej ofiarowaliśmy. Otóż w codziennej gonitwie zapominamy często, że jesteśmy szczęśliwe… My dzięki tobie Agnieszko sobie o tym przypomniałyśmy!

Jesteśmy pewni, że pani Agnieszka nigdy nie zapomni tego wyjątkowego dnia, a zdjęcia z sesji będą wspaniałą pamiątką na lata. Równocześnie uważamy, że akcja, którą zorganizowała marka Just Beck, jest naprawdę godna podziwu i mówienia o tym. Zbyt często zapominamy, ile mamy szczęścia w życiu... Party! uwielbia takie inicjatywy!

