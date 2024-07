Kariera Aleksandry Nieśpielak w pewnym momencie stanęła w miejscu, bo aktorka postawiła na rodzinę i urodziła dziecko. Teraz ma dwie pociechy i stara się zachować właściwe proporcję, równowagę, aby żyć i oddychać pełną piersią.

- Rodzina jest bardzo ważna, ale nie umiem żyć bez pracy. Chcę się rozwijać i spełniać marzenia, to daje mi satysfakcję. Nie byłabym szczęśliwa, gdyby mój świat ograniczał się do domu. Nie ma nic dla dzieci niż sfrustrowany, niespełniony rodzic. One lubią być dumne z mam i ojców - powiedziała Nieśpielak w rozmowie z "Panią domu".

Czy zgadzacie się w tym temacie z aktorką?

