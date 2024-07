Joanna Liszowska jest bardzo szczęśliwa, że już latem urodzi swojemu mężowi Oli Sernece dziecko. Jednak mimo swojego błogosławionego stanu nie zamierza rezygnować ze swoich obowiązków. Podobno ciąża dodała jej jeszcze więcej energii i cały czas jest aktywna. Jednak jej mężowi nie podoba się zbytnio to jak traktuje ciążę. Ola uważa, że Joasia powinna dużo wypoczywać, a najlepiej leżeć i nic nie robić!

– Ciągle się o to spierają. On ją wypytuje, co zjadła i czy brała witaminy, a ona śmieje się i prosi, żeby nie histeryzował – powiedział informator "Faktowi"

W końcu ciąża to nie choroba. Myślicie, że troska męża o Joasię jest przesadna?