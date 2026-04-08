Sława Przybylska znów znalazła się w centrum uwagi, ale tym razem nie chodzi o muzyczne emocje. Na jej profilu na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, a sprawa szybko wyszła poza internet. Menedżer artystki, Kris Rydzelewski, poinformował o podjęciu kroków prawnych i złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz.

Sława Przybylska padła ofiarą hejtu

W sieci czasem wystarczy chwila, by pod czyimś nazwiskiem pojawiły się słowa, które nie mają nic wspólnego z dyskusją ani krytyką. Według menedżera Sławy Przybylskiej wpis, który pojawił się na Facebooku, miał charakter obraźliwy i dyskryminujący, a przede wszystkim uderzał w godność artystki. Reakcja była szybka i konkretna: zamiast przepychanek w komentarzach czy internetowych połajanek, uruchomiono ścieżkę formalną.

Ostatnio na profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, który narusza nie tylko jej godność, ale i zasady poszanowania w społeczności. Komentarz ten zawierał obraźliwe i dyskryminujące słowa, których nie akceptujemy. W odpowiedzi na te nieodpowiednie słowa podjęliśmy działania prawne, aby bronić dobrego imienia Sławy możemy przeczytać w komunikacie na Facebooku.

Sprawa trafiła do prokuratury

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz.

Zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Zjawisko mowy nienawiści, które niestety wciąż występuje, jest poważnym problemem, który wymaga naszej wspólnej reakcji. W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią przed takim zachowaniem i nie zamierzamy tego ignorować

Pod wpisem dotyczącym zgłoszenia sprawy szybko pojawiła się fala reakcji. Zdecydowana większość komentujących stanęła po stronie artystki i poparła decyzję o zgłoszeniu hejtu odpowiednim organom.

Oczywiście, że takie hejtujące osoby powinni być surowo ukarane!

Popieram! Walczcie z takimi ludźmi

Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten ktoś poniesie konsekwencje za swój czyn. Nie wolno nikogo obrażać

Wiele osób podkreślało, że takie działania są potrzebne, bo zbyt często obraźliwe komentarze przechodzą bez echa, a ich autorzy czują się bezkarni.

