W czwartkowy poranek świat się zatrzymał, ponieważ do mediów trafiła informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Aktorka kabaretowa przegrała walkę z rakiem, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej udzieliła poruszającego wywiadu w programie Marzeny Rogalskiej. Co wówczas Kołaczkowska mówiła o miłości?

W marcu 2025 roku Joanna Kołaczkowska, ceniona artystka kabaretowa i członkini kabaretu Hrabi, wystąpiła w programie Marzeny Rogalskiej w radiu Złote Przeboje. To był ostatni wywiad, jakiego udzieliła przed swoją śmiercią. W rozmowie poruszyła niezwykle osobiste tematy, w tym miłość i samotność. Jej słowa dziś nabierają jeszcze większego znaczenia.

59-letnia aktorka, która zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 r., opowiadała w audycji o swoich refleksjach na temat uczuć. Zapytana przez Marzenę Rogalską o to, co sądzi o miłości, odpowiedziała: