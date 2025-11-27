Daniel Kowacki był znanym wokalistą i współzałożycielem zespołu Fomotok, który powstał w 2020 roku. Grupa muzyczna zadebiutowała w 2023 roku singlem "Wzorce", a następnie zyskała popularność dzięki kolejnym utworom, takim jak "Instagram". Kowacki był nie tylko muzykiem – pełnił również rolę gitarzysty i autora tekstów. Oprócz działalności muzycznej, był także cenionym grafikiem. Projektował grafiki wykorzystywane na gadżetach związanych z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Na Cyplu” w Spychowie, z którym był blisko związany.

Przejmująca wiadomość o nagłej śmierci 28-letniego muzyka

Informacja o nagłej śmierci Daniela Kowackiego wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i fanami zespołu Fomotok. Artysta zmarł w wieku 28 lat. Wiadomość została przekazana opinii publicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych. W oświadczeniu opublikowanym przez Ośrodek Wypoczynkowy „Na Cyplu” przekazano:

Z przykrością informujemy, że w wieku 28 lat zmarł nagle Daniel Kowacki, członek rodziny Pan Kierownik, Przyjaciel Cypla, autor rysunków, które znajdziecie na swoich cyplowskich koszulkach, bluzach czy kubkach, gitarzysta, wokalista i autor tekstów zespołu Fomotok, który we wrześniu zagrał specjalny koncert na naszym ośrodkowym NieFestiwalu

We wrześniu 2025 roku zespół Fomotok wystąpił podczas specjalnego koncertu w ramach NieFestiwalu organizowanego przez Ośrodek „Na Cyplu” w Spychowie. Było to ostatnie publiczne wystąpienie Daniela Kowackiego. Koncert ten, jak podkreśla społeczność ośrodka, miał wyjątkowy charakter i dziś zyskał nowy, symboliczny wymiar. Daniel Kowacki swoją twórczością i osobowością zostawił trwały ślad wśród uczestników wydarzeń artystycznych w Spychowie.

Pogrzeb Daniela Kowackiego – data, godzina, miejsce ceremonii

Rodzina zmarłego muzyka przekazała oficjalne informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej. Uroczystości pogrzebowe Daniela Kowackiego odbędą się w sobotę, 29 listopada 2025 roku, o godzinie 13:00. Miejscem ceremonii będzie Kaplica na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Radomskiej 117 w Częstochowie. Rodzina poprosiła, by osoby uczestniczące w pogrzebie nie składały kondolencji.

Śmierć Daniela Kowackiego wywołała poruszenie wśród jego znajomych, współpracowników oraz fanów. Muzyk pozostanie w pamięci jako utalentowany artysta, oddany przyjaciel i twórca, który inspirował innych swoją pasją do muzyki i grafiki.

