Reżyser Andrzej Saramonowicz właśnie poinformował o śmierci Zuzanny Łapickiej. Córka aktora Andrzeja Łapickiego chorowała na raka. Zuzanna Łapicka odeszła w wieku 64 lat.

Zuzanna Łapicka była dziennikarką, a także pisarką. Jej debiutancka książka "Dodaj do znajomych" ukazała się na rynku w 2018 roku. Łapicka była związana z TVP. Od 2016 roku pełniła funkcję szefowej redakcji rozrywki, później sekretarza redakcji.

Umarła Zuzanna Łapicka. Mógłbym to zbić bonmotem Tuwima: „Nie wiem, co się na tym świecie porobiło. Zaczynają umierać ludzie, którzy nigdy dotąd nie umierali”, ale to nie wystarczy. Bo Zuzia była fantastycznym człowiekiem. Ludzkim, ale i wściekłe inteligentnym, który nie zadowalał się byle czym. Jej odejście czyni wywrę. Polska kultura poniosła kolejną stratę nie do zastąpienia. Żal przeraźliwy. Płaczę, bo cóż innego pozostało - napisał Andrzej Saramonowicz na Facebooku.