Hugh Wallace był jednym z najbardziej znanych irlandzkich prezenterów telewizyjnych, który zdobył popularność dzięki występom w programach emitowanych przez BBC oraz RTÉ. Widzowie zapamiętali go przede wszystkim z roli sędziego w programie „Home of the Year”, który prezentował wyjątkowe domy i wnętrza. Wallace był także twarzą licznych produkcji o tematyce remontowej, w których prezentował pasję do architektury i designu. Poza telewizją Wallace był aktywnym zawodowo architektem. Prowadził renomowaną firmę Douglas Wallace Architects z siedzibą w Dublinie. Firma realizowała liczne projekty architektoniczne, łącząc nowoczesność z praktycznym podejściem do przestrzeni. Po informacji o śmierci Hugh Wallace’a biuro zostało tymczasowo zamknięte, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie.

Ostatnie chwile i oświadczenie męża

Informacja o śmierci Hugh Wallace’a wstrząsnęła jego fanami i bliskimi. Jako pierwszy wiadomość przekazał mąż prezentera, Martin Corbett. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych napisał:

Z głębokim smutkiem i nadal w szoku dzielę się wiadomością, że mój mąż i bratnia dusza Hugh Wallace zmarł nagle w domu zeszłej nocy. Mam złamane serce.

Wallace zmarł w swoim domu. Miał 68 lat. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. Mąż Wallace’a i jego bliscy nie ukrywają, że wiadomość ta była dla nich ogromnym zaskoczeniem. Hugh Wallace pozostawił po sobie trwały ślad jako charyzmatyczny prezenter i utalentowany architekt.

