Znana influencerka najprawdopodobniej stała się ofiarą porachunków między jej partnerem a tajemniczymi mężczyznami. Meksykanka wychodziła z siłowni u boku swojego ukochanego, gdy nagle zaczęto do nich strzelać. Wszystko zarejestrowały kamery, aż trudno w to uwierzyć.

Reklama

Nie żyje Vielka Pulido

Vielka Pulido to meksykańska influencerka, która zdobyła popularność w 2018 roku. O młodej kobiecie zrobiło się głośno, gdy do sieci wyciekło nagranie, na którym jako nastolatka zmusiła kobietę do przeprosin na kolanach za obrażanie jej i jej mamy. Nagranie stało się viralem i wzbudziło wiele kontrowersji, przez co Pulido otrzymała przydomek "Pani upokarzającej". Od tego czasu rozwijała swoją działalność w mediach społecznościowych i promowała kosmetyki oraz perfumy. Teraz w mediach pojawiła się szokująca informacja, że influencerka została zastrzelona, gdy odjeżdżała spod siłowni.

Tiktok.com/@vielkaalpu

Jak donoszą zagraniczne media, 3 kwietnia Vielka Pulido została zastrzelona przed siłownią Beast Fitness Center, która znajduje się w miejscowości Pueblo. Influencerka opuszczała budynek razem z chłopakiem, a następnie oboje wsiedli do samochodu, gdy nagle podjechał do nich szary pojazd, z którego ktoś oddał aż 20 strzałów. Niestety młoda kobieta zginęła na miejscu, jej partner próbował się ratować, ale ostatecznie zmarł przed przyjazdem służb ratunkowych.

Kamery zarejestrowały całe zajście, ale ze względu na słabą jakość nagrania, ciężko jest ustalić numery rejestracyjne pojazdu. Zagraniczne media donoszą również że, atak najprawdopodobniej był skierowany w partnera influencerki i były to najpewniej porachunki między sprawcami a mężczyzną. Biuro Prokuratora Generalnego próbuje ustalić tożsamość napastników oraz osoby, która oddała strzały.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje 35-letnia finalistka "MasterChefa". Są znane przyczyny śmierci

Zobacz także