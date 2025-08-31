Kolejna tragiczna wiadomość obiegła media. Nie żyje popularna influencerka wraz z rodziną! Jak donoszą media - do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie! Trwa śledztwo, a szczegóły mrożą krew w żyłach!

Kim była Esmeralda Ferrer Garibay?

Esmeralda Ferrer Garibay była meksykańską influencerką, znaną w mediach społecznościowych z publikowania treści modowych i lifestylowych. Kobieta chętnie dzieliła się z obserwatorami swoim codziennym życiem oraz zamiłowaniem do luksusowych produktów. Wraz z rodziną przeprowadziła się z Michoacán do Guadalajary, gdzie mieszkała przez kilka miesięcy przed tragicznymi wydarzeniami. Jej mąż, Roberto Carlos Gil Licea, zajmował się handlem pojazdami oraz uprawą pomidorów.

Gdzie i w jakich okolicznościach odnaleziono ciała rodziny?

22 sierpnia 2025 roku w pobliżu Guadalajary w Meksyku odnaleziono porzucony samochód, w którym znajdowały się ciała czteroosobowej rodziny – Esmeraldy Ferrer Garibay, jej męża i dwójki dzieci. Śledczy natychmiast potwierdzili, że ofiary zostały brutalnie zamordowane. Wiadomość o tym wydarzeniu wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała poruszenie w całym kraju.

Co ustalili śledczy w sprawie miejsca zbrodni?

Analizując trasę przejazdu samochodu ofiar, policja natrafiła na warsztat samochodowy, który prawdopodobnie był miejscem dokonania zbrodni. Prokurator Alfonso Gutiérrez Santillán poinformował, że miejsce to zostało dokładnie zbadane i znaleziono tam liczne dowody, w tym ślady krwi oraz dowody balistyczne. Choć śledczy wciąż czekają na oficjalne wyniki badań kryminalistycznych, to dotychczasowe ustalenia wskazują niemal z całą pewnością, że właśnie tam doszło do morderstwa rodziny.

Miejsce zdarzenia zostało zbadane, a śledczy znaleźli wiele dowodów sugerujących, że rodzina została tam zabita. Chociaż nie ma jeszcze wyników badań kryminalistycznych, dowody balistyczne i dowody krwi prawie na pewno potwierdzają, że zostali zamordowani w tym miejscu przekazał prokurator Alfonso Gutiérrez Santillán, cytowany przez portal metro.co.uk.

Podejrzewa się, że przyczyną zbrodni mogła być działalność biznesowa męża Esmeraldy, związana z handlem pojazdami i uprawą pomidorów.

Porwania po przesłuchaniu. Co stało się z podejrzanymi?

Policja przesłuchała dwóch pracowników warsztatu samochodowego, który powiązano z miejscem zbrodni. Ze względu na brak wystarczających dowodów, mężczyźni nie zostali zatrzymani. Jednak krótko po opuszczeniu budynku prokuratury zostali uprowadzeni przez grupę uzbrojonych napastników. Zostali porwani wraz z osobą, która im towarzyszyła. Jeden z porwanych zdołał uciec, natomiast los pozostałych do tej pory pozostaje nieznany.

Prokuratorka Blanca Trujillo ujawniła, że sprawcy obserwowali wyjście z prokuratury przez ponad dwie godziny. Nie był to spontaniczny atak — napastnicy czekali, aż grupa oddali się na kilka metrów, zanim przystąpili do porwania. Świadczy to o wcześniejszym zaplanowaniu i precyzyjnym działaniu przestępców.

