Krzesisława Dubielówna była postacią absolutnie wyjątkową w świecie polskiego teatru. Aktorka teatralna, która przez dziesięciolecia związana była z Teatrem Polskim we Wrocławiu, zmarła w wieku 91 lat. Artystka zagrała ponad sto ról teatralnych, zachwycając publiczność swoją charyzmą i kunsztem aktorskim.

Teatr Polski we Wrocławiu potwierdza śmierć aktorki

Informację o śmierci Krzesisławy Dubielówny potwierdził Teatr Polski we Wrocławiu – instytucja, z którą artystka była związana przez większość swojego zawodowego życia. Na oficjalnym profilu teatru opublikowano wpis:

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzesisławy Dubielówny – wybitnej aktorki naszego Teatru, artystki o niezwykłej charyzmie i wielkiej kulturze scenicznej. Jej talent, oddanie sztuce i niezapomniane kreacje sceniczne na trwałe wpisały się w historię polskiego teatru. Żegnamy nie tylko znakomitą aktorkę, ale również wyjątkowego Człowieka

Teatr Polski, będący przez dziesięciolecia sceną życia Krzesisławy Dubielówny, w ten sposób oddał hołd jednej ze swoich najważniejszych osobowości.

Ewa Skibińska żegna Krzesisławę Dubielówną

Poruszające pożegnanie Krzesisławy Dubielówny pojawiło się również na profilu innej znanej aktorki, Ewy Skibińskiej. Gwiazda nie kryje swojego bólu po stracie tak wybitnej artystki, z którą miała okazję wielokrotnie współpracować, a także szlifować pod jej okiem kunszt aktorski.

Sławka Dubiel - Odeszła. Bez sensu za wcześnie. Moja nauczycielka wiersza, koleżanka z Teatru Polskiego we Wrocławiu, wspaniała Aktorka, wspaniały Człowiek - napisała Ewa Skibińska

To krótkie, ale bardzo emocjonalne pożegnanie poruszyło serca jej fanów i kolegów z branży. W komentarzach pod wpisem pojawiły się liczne wyrazy współczucia. Dla Ewy Skibińskiej była to nie tylko zawodowa znajoma, ale też ważna osoba w jej życiu osobistym i artystycznym.

Kim była Krzesisława Dubielówna? Życie i dorobek artystyczny

Kariera sceniczna Dubielówny rozpoczęła się w Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach, a następnie przeniosła się do Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie oraz Teatru Dramatycznego we Wrocławiu. Od 1969 roku nieprzerwanie związana była z Teatrem Polskim we Wrocławiu, gdzie stworzyła swoje najważniejsze kreacje. Zagrała między innymi Kamillę w "Żołnierzu królowej Madagaskaru", Turandot w "Księżniczce Turandot" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, Panią Kant w "Immanuelu Kancie" oraz Kucharkę w "Wycince" Krystiana Lupy. Widzowie zapamiętali ją również jako Wisławę Szymborską w spektaklu "Kot w pustym mieszkaniu" Tomasza Mana.

Poza pracą sceniczną Dubielówna była również dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie – Filii we Wrocławiu, gdzie kształciła kolejne pokolenia artystów.

