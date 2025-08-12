Tadeusz Głuchowski był jednym z filarów Niebiesko-Czarnych w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Jego przygoda z zespołem rozpoczęła się w lipcu 1965 r., kiedy skład grupy przeszedł poważną reorganizację. Z formacji odeszli wówczas Włodzimierz Wander, Andrzej Nebeski oraz Zbigniew Bernolak, którzy założyli własny zespół – Polanie, inspirowany brzmieniami soulowo-rockowymi i bluesowymi. W miejsce odchodzących muzyków do Niebiesko-Czarnych dołączyli artyści z warszawskiej grupy Tony – gitarzysta Krzysztof Wiśniarowski oraz właśnie Tadeusz Głuchowski. Nowi instrumentaliści szybko zostali zaakceptowani przez fanów, wnosząc świeżość i energię do rockowo-beatowego stylu zespołu.

Nie żyje Tadeusz Głuchowski. Znamy szczegóły pogrzebu

Rodzina artysty poinformowała, że pogrzeb odbędzie się 21 sierpnia 2025 r. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 8.00 nabożeństwem w Domu Pogrzebowym Sala "A" na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Po mszy urna z prochami muzyka zostanie odprowadzona przez żałobników na miejscowy cmentarz, gdzie każdy będzie mógł oddać mu hołd, złożyć kwiaty oraz zapalić znicz.

W nekrologu podkreślono, że Tadeusz Głuchowski pozostawił w żałobie żonę, córkę, wnuczkę oraz liczne grono bliskich i wiernych fanów.

Tadeusz Głuchowski współtworzył kultową epokę muzyki w Polsce

Okres działalności Głuchowskiego w Niebiesko-Czarnych zbiegł się z czasem, gdy w roli wokalistów występowali Wojciech Korda oraz Czesław Niemen. Ta współpraca przyniosła zespołowi wiele koncertowych sukcesów, a publiczność pokochała unikalne brzmienie, którego fundamentem były energiczne partie perkusyjne Głuchowskiego.

Po rozwiązaniu Niebiesko-Czarnych w 1976 r. muzyk chętnie wracał do wspomnień z tamtych lat. Regularnie publikował w mediach społecznościowych archiwalne nagrania koncertów, przypominając o złotej erze polskiego rocka i dzieląc się kulisami pracy w legendarnym składzie.

Tadeusz Głuchowski zapisał się w historii jako muzyk, który swoim talentem i energią wzbogacił brzmienie jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Jego gra na perkusji była nie tylko rytmiczną podstawą utworów, ale też elementem budującym niepowtarzalny klimat koncertów Niebiesko-Czarnych.

