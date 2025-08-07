Yanin Campos była rozpoznawalną meksykańską szefową kuchni, która zyskała popularność dzięki udziałowi w czwartej edycji programu „MasterChef México” w 2018 roku. Pomimo że nie wygrała, zajmując 6. miejsce, szybko zdobyła sympatię widzów i producentów programu. Jej kulinarny talent oraz charyzma sprawiły, że została zaproszona do udziału w spin-offie programu „MasterChef México "La Revancha"”, w którym wzięli udział byli uczestnicy wcześniejszych edycji.

Oprócz występów w telewizji, Yanin Campos rozwijała swoją obecność w mediach społecznościowych. Jej profil na TikToku obserwowało blisko 100 tysięcy osób, natomiast na Instagramie śledziło ją ponad 76 tysięcy fanów. Niestety w mediach pojawiła się informacja, że uczestniczka "MasterChefa" zmarła tragicznie 2. sierpnia 2025 roku.

Nie żyje Yanin Campos - uczestniczka "Masterchefa"

Do tragicznego wypadku, który zakończył życie Yanin Campos, doszło 2 sierpnia 2025 roku w jej rodzinnym mieście Chihuahua. Według informacji przekazanych przez lokalne media, w tym „El Financiero”, auto prowadzone przez 38-latkę z nieznanych przyczyn zjechało z trasy i około godziny 6:30 czasu lokalnego uderzyło w zaparkowany pojazd. Policja bada okoliczności zdarzenia. Do tej pory nie podano oficjalnych przyczyn tragedii.

Po wypadku Yanin Campos została natychmiast przetransportowana do szpitala przez ratowników. Mimo starań lekarzy, obrażenia okazały się zbyt poważne. Zmarła dwa dni po zdarzeniu na skutek odniesionych urazów. O śmierci celebrytki poinformował jej brat Raul Campos za pośrednictwem Facebooka. To właśnie on przekazał tragiczne wieści rodzinie, znajomym i fanom. Żałobników zaprosił na ostatnie pożegnanie do domu pogrzebowego.

Ostatnie nagranie Yanin Campos

Wieść o śmierci Yanin Campos błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Wielu internautów nie mogło uwierzyć, że ich ulubiona gwiazda kulinarna odeszła tak nagle.

Spoczywaj w pokoju Yanin Campos, dziś jesteśmy i za chwilę już nie, życie jest tak cenne i tak kruche zarazem pisali.

Wzruszające komentarze pojawiły się również pod jej ostatnim postem opublikowanym na TikToku – zaledwie dwa dni przed śmiercią. Internauci dzielili się wspomnieniami, wyrażali żal i składali kondolencje rodzinie zmarłej. Niedawno informowaliśmy także o tragicznej śmierci 38-letniego Macieja Mindaka.

