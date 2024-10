Ojciec Tajemniczej Moniki w rozmowie z mediami przekazał bardzo smutne wiadomości. Kilka dni temu kontrowersyjna postać z Internetu trafiła do szpitala. Jak informował znajomy Tajemniczej Moniki influencerka kilka dni temu w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczyli o je zdrowie i życie. Niestety, teraz okazuje się, że 35-latka nie żyje.

Tajemnicza Monika była jedną z najbardziej kontrowersyjnych influencerek w sieci. Tajemniczą Monikę na Instagramie obserwowało ponad 40 tysięcy osób, a od kilku dni wszyscy zadawali sobie pytanie, co się z nią dzieje. Znajomy influencerki przekazał, że Tajemnicza Monika w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

W tamtym tygodniu Monice się rozwalił wyrostek i miała operację, ciężką operację. Potem, po tej operacji, niby było wszystko okej, ale nie było wszystko okej, bo do tego jeszcze doszły płuca. Nieprzytomną Monikę wczoraj zabrała karetka do szpitala. Jest na OIOM-ie, nieprzytomna, pod respiratorem. Z tego, co powiedziała dzisiaj pani Ela, to już jest troszeczkę lepiej, ale jeszcze jest nieprzytomna i będą ją dopiero wybudzać jutro, po czym będzie miała operację, będzie ona miała usuwane jedno płuco

mówił znajomy Tajemniczej Moniki.