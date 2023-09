Nie żyje znany dziennikarz Krzysztof Leski. Jak donosi serwis TVN24, mężczyzna został zamordowany. Kto stoi za tą okrutną zbrodnią? Okazuje się, że Krzysztof Leski bardzo dobrze znał swojego oprawcę. Poznajcie szczegóły tej przerażającej sprawy! Krzysztof Leski został zamordowany Choć Krzysztof Leski od lat nie pracował w zawodzie, jego działalność dziennikarska na stałe zapisała się w historii polskich mediów. Niestety, właśnie dotarła do nas smutna wiadomość. Krzysztof Leski nie żyje. Dziennikarz został zamordowany. Kto stoi za tą zbrodnią? Okazuje się, że na policję zgłosił się 24-letni mężczyzna, który miał się przyznać do tego makabrycznego czynu. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie, aktualnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Warszawie. Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego prokurator przystąpi do wykonywania czynności procesowych z zatrzymanym, prawdopodobnie jeszcze dziś - zdradza Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie w rozmowie z serwisem TVN24. Czy Krzysztof Leski znał swojego oprawcę? Okazuje się, że tak. Panowie znali się ponoć od jesieni 2019 roku. Przez ostatnich kilka miesięcy podejrzany mieszkał nawet w mieszkaniu Krzysztofa Leskiego. Kim był Krzysztof Leski? Krzysztof Leski swoją przygodę z mediami zaczynał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, gdzie był redaktorem naczelnym "Biuletynu Informacyjnego NZS" na Politechnice Warszawskiej. W 1989 roku zaczął pracę w "Gazecie Wyborczej". Po dwóch latach rozpoczął swoją przygodę w TVP, gdzie spędził ponad dziesięć lat. Był również korespondentem brytyjskich mediów. Pracował dla "Daily Telegraph" oraz BBC. Rodzinie dziennikarza składamy szczere kondolencje