6 lipca zmarła południowokoreańska wokalistka Lee Sang-eun, którą publiczność znała także jako Lee Tzsche. Wokalistka odeszła w wieku zaledwie 53 lat. Duże emocje wzbudzają okoliczności śmierci artystki. Piosenkarka miał wystąpić na dużym koncercie z okazji obchodów upamiętniających wymianę kulturową między Angilą a Honam. Gwiazda Korei Południowej zmarła chwilę przed swoim recitalem.

Reklama

Lee Sang-eun została znaleziona martwa w łazience

Kilka minut przed rozpoczęciem prestiżowego koncertu Chóru Miejskiego Gimcheon rozpoczęły się poszukiwania Lee Sang-eun. Wokalistka została znaleziona nieprzytomna w damskiej toalecie na trzecim piętrze sali koncertowej w Carmina Burana w Grand Hall of Gimcheon Culture and Art Center.

Zobacz także: Nie żyje Martin Stevens. Jego przebój śpiewał cały świat

Do Lee Tzsche natychmiast wezwano pogotowie. Gwiazda została przetransportowana do szpitala. Tam lekarze stwierdzili zgon piosenkarki. Głos zabrał jeden z pracowników teatru, który znalazł nieprzytomną wokalistkę w łazience.

Nadszedł czas, aby Lee Sang Eun weszła na scenę, ale nie było jej za kulisami. Kiedy zajrzałem do łazienki, znalazłem ją leżącą na podłodze — poinformował.

Obecnie śledczy badają okoliczności śmierci Lee Sang-eun. Biegli zajmują się ustaleniem przyczyny zgonu artystki. Wiele pytań rodzi fakt, że piosenkarka zmarła w tak młodym wieku. Urodzona 12 marca 1970 roku Lee Tzsche była absolwentką Seoul National University. Jej zawodowa kariera rozpoczęła się, gdy miała zaledwie 18 lat. Wówczas wystąpiła na MBC Riverside Music Festival.

Zobacz także

Zobacz także: Córka Roberta De Niro zabrała głos po śmierci syna. Ujawniła przyczyny tragedii

Południowokoreańska gwiazda wydała takie albumy jak "Happy Birthday" oraz "I'll Love", które osiągnęły dużą popularność w jej ojczyźnie. Lee Tzsche dużo czasu spędziła poza Korę Południową. By oderwać się od show-biznesu, przeprowadziła się do Japonii, gdzie studiowała sztuką, a także do Stanów Zjednoczonych — tam uczyła się w Mannes School Of Music w Nowym Jorku.

Reklama

To niejedyna tragedia, do której doszło w ostatnim czasie. 9 lipca pożegnaliśmy Andreę Evans, gwiazdę "Mody na sukces".