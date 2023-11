W wieku 75 lat zmarł Rutger Hauer. Słynny holenderski aktor zmarł 19 lipca jednak dopiero teraz poinformowano o jego śmierci. Gwiazdor światowego kina zmagał się z chorobą, ale jeszcze przed śmiercią pracował nad kolejną rolą. Rutger miał zagrać na planie "A Christmas Carol".

Nie żyje Rutger Hauer

O śmierci aktora poinformował agent gwiazdora. Wiadomość przekazała dalej telewizja BBC. Agent zrobił to dopiero w dniu pogrzebu aktora, 24 lipca. Wiadomo, że Rutger Hauer odszedł w otoczeniu bliskich w swoim domu w Holandii.

Rutger Hauer na małym i wielki ekranie wystąpił ponad 170 razy. Wcielał się w wiele kultowych postaci. Najbardziej znany jest z m.in. z "Ślepej furii", "Autostopowicza", "Nocnego jastrzębia", "Sin City - Miasta grzechu" czy "Łowcy androidów". Aktor za rolę "Ucieczka z Sobiboru" został zagrodzony Złotym Globem. W 1995 roku do tej samej nagrody nominowano go za rolę w filmie "Vaterland - Tajemnica III Rzeszy (1994).

Młodsi fani mogą go pamiętać z roli Niall Brigant z "Czystej krwii" czy Sondermana z "Flight of the Storks". Aktor grał też w "Upadku królestwa", "Galavancie" czy w "Channel Zero".

Rutger Hauer był dwukrotnie żonaty z Heidi Merz (rozwód) i Ineke ten Kate (od 1985). Miał dwójkę dzieci.