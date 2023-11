Bardzo smutne wiadomości dotyczące taty Małgorzaty Sochy. Niestety, ojciec uwielbianej przez widzów aktorki nie żyje - Jerzy Socha odszedł w wieku 85 lat. Tata gwiazdy serialu "Przyjaciółki" od kilku lat chorował na Alzheimera.

Niestety, nie ma na to lekarstwa, ale robimy wszystko, żeby był szczęśliwy. Alzheimer to straszna choroba, moim zdaniem najgorsza na świecie, bo zabiera to, co człowiek ma najpiękniejszego, czyli umysł i wspomnienia - Małgorzata Socha mówiła już dwa lata temu w rozmowie z "Pani".