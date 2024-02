O śmierci aktualnego mistrza świata w maratonie poinformował już m.in. serwis Eurosport. Informacje o tragedii i pożegnalne wpisy o Kelvinie Kiptumie od rana pojawiają się także na platformie X. Sportowiec osiągnął trzy z siedmiu najlepszych wyników w historii dyscypliny. Wielu komentatorów uważało, że to właśnie Kenijczyk będzie pierwszym zawodnikiem na świecie, który przebiegnie maraton poniżej dwóch minut.

Nie żyje Kelvin Kiptum

Zgodnie z aktualnymi informacjami Kelvin Kiptum zginął w wypadku samochodowym w niedzielę, 11 lutego. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 23:00. 24-latek rozbił się na drodze w Elgeyo-Marakwet w zachodniej Kenii, niedaleko swojej rodzinnej wioski Rift Valley. Podróżował razem ze swoim trenerem i jeszcze jedną osobą.

Kelvin Kiptum JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Jak ustalono, sportowiec stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Auto uderzyło w drzewo. Kelvin Kiptum oraz jego trener Garvais Hakizimana zginęli na miejscu. Kobieta, która również podróżowała tym samochodem, została przetransportowana do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Lekarze obecnie walczą o życie pasażerki. To szok dla świata sportu. Głos zabrali już m.in. rodacy 24-latka.

Kelvin Kiptum KAMIL KRZACZYNSKI/AFP/East News

Kenia straciła wyjątkowy klejnot. Brak słów – napisał minister sportu Kenii Ababu Namwamba na platformie X.

Jestem zszokowany i głęboko zasmucony. Moje kondolencje dla rodzin, przyjaciół, sportowej wspólnoty i całej Kenii. To ogromna strata – dodał były kenijski biegacz, dwukrotny mistrz olimpijski na dystansie 800 metrów David Rudisha.

W październiku ubiegłego roku Kelvin Kiptum wziął udział w maratonie w Chicago i uzyskał 2:00:35. Tym samym poprawił osiągnięcie swojego rodaka Eliuda Kipchoge w Berlinie z 2022 roku, które wynosiło 2:01:09 i ustanowił nowy rekord świata. Aktualny mistrz posiada aż trzy z siedmiu najlepszych wyników.

Kelvin Kiptum Alberto Pezzali/Associated Press/East News

Kiptum przygotowywał się do maratonu w Rotterdamie, który został zaplanowany na kwiecień br., by wreszcie zejść poniżej granicy dwóch minut. Eksperci widzieli w nim także faworyta do złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przypominamy, że w lutym także zmarł znany muzyk współpracujący z Bobem Marleyem.