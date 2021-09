Wyjątkowy nekrolog Krystyny Kołodziejczyk! W treści... seks i alkohol!

"Kogel Mogel" to film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Chociaż od premiery tej wspaniałej komedii minęło już ponad 30 lat, to w dalszym ciągu potrafi nas bawić do łez. I nie ma znaczeni ile razy go oglądaliśmy - zawsze będziemy śledzić go z uśmiechem. Oczywiście wpływ na tak ogromny sukces filmu miał nie tylko scenariusz, ale również wspaniali aktorzy, jak na przykład Ewa Kasprzyk, która brawurowo odegrała rolę ekscentrycznej i wybuchowej Barbary Wolańskiej. A pamiętacie słynne koleżanki z pierwszej części filmu, które zawsze spieszyły Wolańskiej na pomoc? W te role wcieliły się Krystyna Kołodziejczyk, Halina Bednarz oraz Ewa Kania. Co dziś robią i jak wyglądają? Zobaczcie! Zobacz także: "Kogel Mogel 4": To nowa postać zachwyci wszystkich najbardziej! "Rozbije bank" Pamiętacie "pomocne" koleżanki Barbary Wolańskiej? Zobaczcie co dziś robią i jak wyglądają! "No i gdzie jest Kasia" - te słowa wypowiadane przez Piotrusia doprowadzały Barbarę Wolańską do białej gorączki. A jeszcze gorzej było, kiedy Kasia zbliżała się do jej męża. Wolańska robiła wszystko, aby piękna blondynka skutecznie zniknęła z jej życia, ale jak wszyscy wiemy, każda próba pozbycia się Kasi zawsze kończyła się fiaskiem. Na szczęście w tych "trudnych chwilach" Wolańska mogła liczyć na swoje niezastąpione koleżanki, które zawsze służyły swoją "pomocą". I chociaż role Krystyny Kołodziejczyk, Haliny Bednarz oraz Ewy Kani w "Koglu Moglu" były niewielkie, to jednak dostarczyły nam dużej dawki humoru! Pamiętacie słynne "dzień dobry, przepraszam bardzo, czy zastałam Marysię?" W taki sposób koleżanki Wolańskiej sprawdzały Kasię i oczywiście relacjonowały swojej przyjaciółce, co opiekunka...