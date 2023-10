24 kwietnia do mediów trafiła smutna informacja o śmierci Lena Goodmana. Juror "Dancing with the stars", amerykańskiej odsłony "Tańca z gwiazdami", zmarł 23 kwietnia w wieku 78 lat. Gwiazdor zmagał się z chorobą, a o przyczynach śmierci poinformowała jego menadżerka. Co jeszcze wiadomo na temat śmierci Lena Goodmana?

Len Goodman, juror amerykańskiego "Tańca z gwiazdami" nie żyje

Jak poinformowała Jackie Gill, menadżerka Lena Goodmana, gwiazdor amerykańskiego" Tańca z gwiazdami" odszedł 23 kwietnia po walce z chorobą.

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że Len Goodman odszedł spokojnie w wieku 78 lat. Rodzinie i przyjaciołom będzie niezwykle brakowało ich ukochanego męża, ojca i dziadka - poinformowała menadżerka Lena Goodmana.

W ostatnim czasie Len Goodman zmagał się z nowotworem kości i przebywał w hospicjum. Wcześniej w swojej karierze zawodowej był związany przez 12 lat z brytyjskim programem "Strictly come dancing", a od 2005 roku był jurorem w amerykańskiej odsłonie "Tańca z gwiazdami". Swoją przygodę z tańcem Len Goodman rozpoczął już wieku 19 lat.

Dyrektor stacji BCC, Tim Davie, pożegnał Lena Goodmana we wzruszających słowach.

- Podobał się widzom z różnych grup wiekowych i był przez nich postrzegany jak członek rodziny. Len był sercem sukcesu "Strictly come dancing". Publiczność, jego liczni przyjaciele i rodzina będą za nim bardzo tęsknić - przekazał Tim Davie.

Gwiazdora "Strictly come dancing" i tancerza pożegnali również koledzy i koleżanki z programu.

- Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci drogiego Lena Goodmana. Len był świetnym jurorem, zaangażowanym przyjacielem i prawdziwym dżentelmenem. Myślami jesteśmy z jego rodziną i bliskimi. Będziemy tęsknić, panie Goodman - napisali producenci show "Strictly come dancing".

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

