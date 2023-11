Nie żyje Janusz Wójcik. Były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej zmarł w poniedziałek. Informację o śmierci Wójcika pierwszy podał na Twitterze dziennikarz Jacek Kmiecik. Potem potwierdził ją syn byłego szkoleniowca.

Na co zmarł Janusz Wójcik?

Jak podaje portal sportowefakty.wp.pl, Janusz Wójcik zmarł w poniedziałek o godzinie 11:10 w warszawskim szpitalu MSWiA.

- Tata zmarł w skutek rozległego krwiaka w głowie - powiedział portalowi Andrzej Wójcik, syn byłego trenera kadry.

Osiągnięciem trenerskim Wójcika był srebrny medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie, bowiem to on w latach 1989–1992 był trenerem polskiej reprezentacji olimpijskiej. W latach 1997–1999 trenował reprezentację Polski seniorów. Był również szkoleniowcem m.in. Jagiellonii Białystok - z którą wszedł do pierwszej ligi oraz Legii Warszawa, z którą zdobył wicemistrzostwo kraju.

Janusz Wójcik był posłem na Sejm V kadencji z ramienia Samoobrony RP. Miał za sobą również występ w filmie - zagrał gościa w pubie w filmie "Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki.

Wójcik był żonaty, miał jedno dziecko.