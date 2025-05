Nie żyje Jan Koral – najstarszy z trójki braci, którzy stworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek lodów w Polsce. Miał 81 lat. To właśnie on, jako pierwszy, postawił na cukierniczą działalność, otwierając w 1968 roku cukiernię "Bajka" w Nowym Sączu, która z czasem stała się fundamentem rodzinnego imperium. Jego śmierć oznacza koniec pewnej epoki dla całych pokoleń Polaków, wychowanych na lodach Koral, których historia zaczęła się od jednego, małego zakładu przy ul. Lwowskiej.

Początki kariery Jana Korala

Jan Koral urodził się w 1943 roku i był najstarszym z trójki braci, którzy zrewolucjonizowali rynek lodów w Polsce. To właśnie on w 1968 roku założył cukiernię "Bajka" przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. Od początku wykazywał się ogromnym zaangażowaniem i pasją do cukiernictwa, które z czasem przerodziły się w coś znacznie większego.

Dzięki swojemu doświadczeniu i przedsiębiorczości Jan Koral szybko zdobył lokalną renomę. Wkrótce potem wprowadził swoich młodszych braci – Józefa i Mariana – w tajniki zawodu, otwierając im drzwi do wspólnego biznesu. To właśnie ten rodzinny fundament stał się początkiem legendy lodów Koral. Niestety, we wtorek 6 maja w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci znanego przedsiębiorcy.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci śp. Jana Korala, znanego i cenionego mieszkańca Nowego Sącza, którego nazwisko od dekad kojarzy się z tradycją lodziarską i cukierniczą w regionie. Jan Koral był najstarszym z braci, którzy rozsławili sądeckie lody na całą Polskę. To właśnie on, prowadząc kultową cukiernię „Bajka” przy ulicy Lwowskiej, wprowadzał swoich młodszych braci – Józefa i Mariana – w tajniki rzemiosła cukierniczego. czytamy na facebook'u.

Lody Koral, które pokochała Polska

Marka Koral narodziła się w 1979 roku jako odpowiedź na rosnącą konkurencję na rynku lodów, zwłaszcza ze strony zagranicznych producentów. Bracia Koral postawili na nowatorskie rozwiązania, koncentrując się na produkcji lodów impulsowych – tanich, dostępnych od ręki i idealnych do sprzedaży w osiedlowych sklepikach. Pomysł okazał się przełomowy i szybko przyniósł efekty. Firma zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, a jej produkty promowane były przez znanych artystów i celebrytów. Obecnie Koral to nie tylko synonim ulubionych lodów milionów Polaków, ale również wzór sukcesu biznesowego zbudowanego na lokalnych fundamentach – z siedzibą w Nowym Sączu i zakładami w Limanowej oraz Rzeszowie.

Pogrzeb Jana Korala

Jan Koral zmarł w wieku 81 lat. Informacja o jego śmierci poruszyła wielu mieszkańców regionu oraz tych, którzy znali markę Koral od lat. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 9 maja w Nowym Sączu – mieście, które było początkiem jego życiowej drogi zawodowej i rodzinnej.

Ceremonia pogrzebowa ma zgromadzić rodzinę, przyjaciół, współpracowników oraz mieszkańców, którzy chcą oddać hołd tej wyjątkowej postaci.

