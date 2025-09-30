Luanna Raquel de Araújo Melo była brazylijską influencerką fitness, znaną z aktywności na Instagramie, gdzie obserwowało ją niemal 100 tys. osób. Swoją popularność zdobyła, dzieląc się treściami związanymi z fitnessem, modą i codziennym życiem. Jej profil tętnił energią, autentycznością i otwartością. Plany na najbliższe miesiące obejmowały ślub z ukochanym, Korbinianem Andreasem Denglerem, który był dla niej ogromnym wsparciem. Ich relacja przyciągała uwagę internautów, a przygotowania do uroczystości ślubnej były częstym tematem jej wpisów.

Tragiczny wypadek w Feira de Santana: co się wydarzyło?

Do tragedii doszło na ruchliwej autostradzie w północno-wschodniej Brazylii, w pobliżu miasta Feira de Santana. W dniu swoich 29. urodzin Luanna wraz z narzeczonym oraz przyjacielem, Palem Herbsonem Nunesem Negrão, podróżowała samochodem. Ich pojazd został staranowany przez ciężarówkę przewożącą pomidory. Według relacji świadków ciężarówka zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu, powodując karambol.

Skutki tego zdarzenia były natychmiastowe i tragiczne — cała trójka pasażerów zginęła na miejscu. Wypadek wywołał ogromne poruszenie zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i fanów influencerki na całym świecie. Luanna Raquel de Araújo Melo nie była jedyną ofiarą wypadku. Śmierć poniósł również jej narzeczony Korbinian Andreas Dengler oraz ich bliski przyjaciel, Pal Herbson Nunes Negrão. Wszyscy troje zginęli na miejscu, nie mając szans na ratunek. Informacje te wstrząsnęły nie tylko rodzinami i znajomymi ofiar, ale także wieloma internautami, którzy na bieżąco śledzili życie Luanny w mediach społecznościowych.

Reakcje internautów na śmierć influencerki

Śmierć Luanny Raquel de Araújo Melo poruszyła tysiące użytkowników internetu. Pod jej ostatnimi zdjęciami na Instagramie pojawiły się tysiące komentarzy wyrażających żal, niedowierzanie i współczucie. Internauci wspominali jej pozytywną energię, uśmiech oraz szczerość, z jaką dzieliła się swoim życiem.

Wielu użytkowników mediów społecznościowych wyrażało również smutek z powodu niedoszłego ślubu, który miał być najważniejszym dniem w życiu influencerki. Komentarze przepełnione były bólem i refleksją nad kruchością życia.

Jeszcze niedawno Luanna planowała ślub ze swoim ukochanym Korbinianem. Opisywała go jako największe marzenie, do którego zbliżała się z ogromnym podekscytowaniem. Jej życie prywatne, dokumentowane w mediach społecznościowych, było pełne radości, planów i nadziei. Wszystko to zostało brutalnie przerwane przez tragiczny wypadek w Feira de Santana.