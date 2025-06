Devin Harjes, amerykański aktor znany z ról w popularnych serialach, zmarł 27 maja 2025 roku w Nowym Jorku. Miał 41 lat. Przyczyną śmierci były powikłania związane z chorobą nowotworową. Komunikat opublikowano na internetowej stronie gwiazdora.

Zimą 2024 roku u Devina Harjesa zdiagnozowano nowotwór. Pomimo intensywnego leczenia, stan aktora ulegał pogorszeniu. 27 maja 2025 roku Harjes zmarł w szpitalu Mount Sinai West w Nowym Jorku. Informacja o jego śmierci została potwierdzona przez rodzinę oraz przedstawicieli środowiska filmowego. Przyczyną zgonu były powikłania związane z przebiegiem choroby nowotworowej.

Devin Harjes urodził się 29 lipca 1983 roku w Lubbock, w stanie Teksas. Największą popularność przyniosła mu rola Jacka Dempseya w nagradzanym serialu HBO „Zakazane imperium”. Harjes zapisał się także w pamięci widzów jako Oscar w „Daredevilu”, Clyde w „Gotham” oraz Pete Baylor w serialu „Turbulencje”. Aktor zdobywał uznanie za autentyczność swoich ról i wyrazisty styl gry, co czyniło go charakterystyczną postacią w obsadach wielu produkcji telewizyjnych.

Devin studiował aktorstwo w college'u i rozpoczął karierę na tętniącej życiem scenie teatralnej Dallas–Fort Worth, zyskując uznanie za wybitne role, m.in. Billy'ego Bobbita w „Locie nad kukułczym gniazdem”. Sukces ten zainspirował go do odważnego ruchu: przeprowadzki do Nowego Jorku, gdzie z pasją i determinacją realizował swoje marzenie

W Nowym Jorku Devin całkowicie poświęcił się aktorstwu, występując w produkcjach na off-Broadwayu oraz filmach studenckich. Jego talent i wytrwałość doprowadziły go nagradzanych ról w niezależnych produkcjach – „The Forest Is Red”, za który otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tolentino we Włoszech, oraz „Boyz of Summer”, który przyniósł mu wyróżnienie dla najlepszego drugoplanowego aktora na Long Island International Film Expo

