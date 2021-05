Nie żyje gwiazdor "Kogla Mogla" i "Świata według Kiepskich"! Ferdynand Matysik miał 90 lat

W poniedziałek 7. grudnia media obiegła bardzo smutna informacja - w wieku 87 lat zmarła Katarzyna Łaniewska, uwielbiana przez Polaków aktorka, którą widzowie pokochali w szczególności za rolę pani Solskiej w filmie "Kogel - Mogel" . O śmierci gwiazdy kultowej komedii poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, Anita Czerwińska, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz produkcja "Kogla - Mogla" we wzruszającym wpisie na Instagramie, pożegnała Katarzynę Łaniewską. Swoje słowa pożegnania zamieściła również scenarzystka filmu, Ilona Łepkowska. Zobacz także: Niezwykły wywiad z Katarzyną Łaniewską. Tak wspominała pracę na planie "Kogla Mogla" Katarzyna Łaniewska nie żyje. Gwiazdy żegnają wspaniałą aktorkę Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie filmu "Kogel - Mogel" bez Katarzyny Łaniewskiej. Aktorka wspaniale wcieliła się w rolę pani Solskiej, której teksty wciąż bawią widzów do łez. "Kogel - mogel" okazał się być nieśmiertelnym hitem, a niedawno powstały dwie kolejne części kultowej komedii. Premiera czwartej części - "Koniec świata, czyli Kogel-Mogel 4" , zaplanowana jest na początek 2021 roku. Niestety, dzisiaj dowiedzieliśmy się o śmierci Katarzyny Łaniewskiej. Produkcja filmu "Kogel - Mogel" pożegnała aktorkę we wzruszającym wpisie na Instagramie. Z wielkim żalem przyjęliśmy do wiadomości informację o odejściu wybitnej aktorki Pani Katarzyny Łaniewskiej. Bez niej nie byłoby Kogla-Mogla jakiego znacie, tysiąca żartów oraz wzruszeń. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy szansę na tę współpracę. Całej rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu filmu "Kogel - Moglel". Wzruszające słowa...