Julian McMahon nie żyje! Świat filmu w żałobie po gwieździe "Fantastycznej Czwórki"

Julian McMahon był australijskim aktorem, który rozpoczął swoją karierę w lokalnej telewizji. Zagrał w serialach takich jak „The Power, the Passion” oraz "Home and Away”. W 1992 roku zadebiutował na dużym ekranie w filmie „Wet and Wild Summer”, gdzie wystąpił u boku Elliotta Goulda i Christophera Atkinsa. Jego międzynarodową karierę rozpoczęła rola Cole’a Turnera w serialu „Czarodziejki”, gdzie grał przez trzy sezony.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy wcielił się w postać dr Christiana Troya w serialu „Nip/Tuck”. Grał tam przez sześć sezonów, a jego kreacja została doceniona nominacją do Złotego Globu w 2005 roku. Julian McMahon zdobył także uznanie jako gwiazda serialu „FBI: Najbardziej poszukiwani”.

Julian McMahon nie żyje. Aktor chorował na raka

Julian McMahon zmarł w środę 2 lipca na Florydzie. Miał 56 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła oficjalna strona serialu „Nip/Tuck” na Facebooku. W emocjonalnym wpisie Warner Bros. Television napisało: „Warner Bros. Television opłakuje stratę naszego przyjaciela Juliana McMahona. Myślami jesteśmy z jego rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i fanami”.

Producent serialu „FBI: Most Wanted”, Dick Wolf, również zabrał głos, podkreślając, że niespodziewana śmierć McMahona jest wstrząsającym wydarzeniem dla całego zespołu Wolf Entertainment.

Według podanych informacji, Julian McMahon przez wiele lat zmagał się z nowotworem. To właśnie choroba była przyczyną jego śmierci, która nadeszła po długiej i trudnej walce. Choć szczegóły dotyczące rodzaju raka nie zostały ujawnione, wiadomo, że był to przewlekły proces, który mocno odbił się na jego zdrowiu.

Najważniejsze role Juliana McMahona

Choć Julian McMahon odnosił sukcesy na małym ekranie, nie mniej ważne były jego dokonania filmowe. Najbardziej zapadł widzom w pamięć jako czarny charakter Doktor Doom w dwóch produkcjach z serii „Fantastyczna Czwórka”: „Fantastyczna Czwórka" z 2005 roku oraz „Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera”. Rola ta przyniosła mu ogromną rozpoznawalność na całym świecie.

